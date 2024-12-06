El mensaje de Luis Lacalle Pou a Javier Milei en el Mercosur: “No sabe las veces que he bregado por la libertad y la prosperidad, presidente"

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, tomó la palabra al cierre de la Cumbre del Mercosur y le dedicó unas frases a su par de Argentina, Javier Milei, cuyo país asumirá la presidencia del bloque.

"Milei, vamos a coincidir poco tiempo. No sabe las veces, presidente… lo que he bregado por la libertad y la prosperidad. Sin libertad no hay prosperidad. No se contradice la existencia del Mercosur con la flexibilidad del bloque”, subrayó.

Y siguió: “Déjennos ser, déjennos crecer, porque estamos convencidos de que no atentamos contra el espíritu fundacional. Simplemente, progresamos porque si un grupo de individuos no evoluciona, seguro va al fracaso”.

Antes, Milei pronunció un discurso muy crítico durante su participación en la Cumbre 65 del Mercosur que se realiza este viernes en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Frente a los mandatarios de la región, el jefe de Estado dijo sin tapujos que el Mercosur ha sido un escollo para el progreso de la Argentina. “En los últimos años, hemos perdido las oportunidades de nuestra vida, fuimos a contramano del mundo”, dijo.

Milei relativizó además el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que se anunció esta mañana. “Consolidarnos en un bloque común no solo no nos hizo crecer, sino que nos ha perjudicado. Mientras vecinos como Chile y Perú se abrieron al mundo y entablaron acuerdos comerciales con los protagonistas del comercio global, nosotros nos encerramos en nuestra propia pecera, tardando más de 20 años de cerrar un acuerdo con el que hoy festejamos, que aún dista de ser una realidad".

"No puede llamar la atención entonces que la economía de nuestros vecinos hayan crecido tanto más que las nuestras, mientras que ellos tienen acuerdo de libre comercio con más de 20 países, nosotros tenemos tratados similares únicamente con el resto de Sudamérica, Egipto e Israel”, agregó.

Después, en su discurso que duró poco más de siete minutos, sostuvo que “durante los últimos 20 años, nos hemos perdido la oportunidad de nuestras vidas, fuimos a contramano del mundo durante el ciclo de mayor integración comercial de la historia global, que redundó en el mayor desarrollo de países emergentes jamás visto.

"Mientras el resto del planeta se expandía gracias al comercio, nosotros le dijimos que no a Estados Unidos, que ofrecía un acuerdo de libre comercio en todo el continente. Pero esa perorata disfrazada de nacionalismo le costó carísimo a nuestros ciudadanos. ¿Saben cuál es la única manera de defender el interés de nuestras naciones? Promoviendo el libre comercio, porque el libre comercio genera prosperidad. Porque, como dijo Julio Argentino Roca, el más grande nacionalista de nuestra historia: ‘El comercio sabe mejor que el Gobierno lo que a él le conviene’”.

Por eso, convocó a los mandatarios de los países que integran el bloque regional a discutir el rol que cumple. “El Mercosur, que nació con la idea de profundizar nuestros lazos comerciales, terminó convirtiéndose en una prisión que no permite que sus países miembros puedan aprovechar ni sus ventajas comparativas, ni su potencial exportador. Este problema no es nuevo, pero si seguimos pretendiendo tratar de tapar el sol con las manos se volverá cada vez más difícil de solucionar.

"Me gustaría invitarlos, como hermanos que somos, a que abramos los ojos y seamos honestos intelectualmente; aceptemos que este modelo está agotado y busquemos una nueva fórmula que nos beneficia a todos, para que todos podamos comercializar más y mejor, porque es el comercio lo que genera prosperidad y lo que va a terminar con el gran flagelo latinoamericano, que es la pobreza abyecta de nuestros pueblos”, advirtió.

"Ganemos autonomía sin dejar de respetar los acuerdos que nos hermanan y si los que nos hermanan es comercial libremente entre nosotros, propongo que aflojemos las ataduras que hoy nos ahogan en vez de fortalecernos. Este bloque no puede seguir siendo un cepo que limite a nuestros países. Debemos dejar atrás esta etapa caracterizada por la mera administración de acuerdos, el exceso de regulaciones y la implementación de normas que frenan tanto el comercio interno como el resto del mundo”, aseguró el mandatario argentino.

