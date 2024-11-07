El Tiempo: Venezuela ratifica a Interpol solicitud de alerta roja contra Edmundo González

A través de un oficio del Ministerio Público (MP), ratifica a Interpol la solicitud de alerta roja en contra de Edmundo González Urrutira, opositor venezolano exiliado en España.

El Tiempo tuvo acceso a los oficios en los que se le solicita a Interpol la aprehensión del opositor.

Los delitos que le imputa el MP a González son: usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, desconocimiento a las instituciones del Estado, complicidad en el uso de actos violentos contra la paz, difusión de información falsa desconociendo los resultados electorales, sabotaje o daños al sistema, asociación, legitimación de capitales.

La solicitud venezolana a Interpol se conoce luego de que la noche del miércoles, Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, afirmara que González "está preparando una gira por el continente americano para proyectar la sensación de que se acerca a Venezuela para el 10 de enero".

Cabello hace referencia a que ese día corresponde la toma de posesión del presidente electo el 28 de julio.

