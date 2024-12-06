El Tribunal Constitucional de Rumania anula las elecciones presidenciales

El Tribunal Constitucional de Rumania anuló este viernes las elecciones presidenciales, cuya segunda vuelta debía celebrarse el domingo, a raíz de sospechas de injerencia rusa.

En la primera vuelta, el 24 de noviembre, el candidato nacionalista Calin Georgescu sorprendió al quedar en primer lugar.

El miércoles, la presidencia desclasificó unos documentos que recogen una sarta de acusaciones contra Georgescu y Rusia, incluyendo una supuesta «promoción» masiva en redes sociales y ciberataques.

El tribunal afirmó que decidió «anular la totalidad del proceso» para «garantizar la validez y la legalidad» de la votación y solicitó que «todo el proceso electoral» se reanude desde el principio. «El gobierno fijará una nueva fecha para la elección del presidente de Rumania», agregó.

Georgescu, un ex alto funcionario de 62 años, debía competir en la segunda vuelta con la alcaldesa de centroderecha de una pequeña ciudad, Elena Lasconi, de 52 años.

Georgescu, que en el pasado había alabado al presidente ruso, Vladimir Putin, ahora evita las preguntas sobre sus posibles postulados pro-Moscú.

Crítico con la UE y la OTAN, asegura que no se plantea la salida de ninguna de las dos organizaciones, pero que quiere poner a Rumania «en el mapa mundial».

Como su ídolo, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, Georgescu se opone a suministrar ayuda militar a Ucrania.

Desde que estalló la guerra, Rumania se ha convertido en un pilar clave de la OTAN con más de 5.000 soldados y un sistema antimisiles en su suelo.

Noticia al Dia / Swissinfo.ch