‎Empresarios y Emprendedores del Sur invitan a reelegir a Manuel Rosales como gobernador del Zulia

Como parte de los apoyos que ha sumado el voluntariado "Unidos por el Zulia", en pro de reelegir a Manuel Rosales Guerrero, como gobernador del estado, este próximo 25 de mayo, la organización Empresarios y Emprendedores de San Francisco (Empresur), dijo presente, apostando por la continuidad de una gestión que cuenta con gran aceptación y respaldo de los zulianos.

‎

‎"Apoyamos el voto, no solamente como instrumento constitucional, democrático y esencial para dirimir las diferencias políticas, sino también para institucionalizar una conducta que nos distinga como defensores de la democracia. Por eso los empresarios y sectores productivos apostamos por hacer de estas elecciones un proceso donde la gente vote masivamente", así lo expresó Benito Quintero, presidente de Empresur.

‎

‎Además, para Quintero mantener en la gobernación del Zulia a Manuel Rosales Guerrero, resulta la mejor opción, ya que cuenta con una gestión comprobada por las obras realizadas durante su trayectoria política que le han generado estabilidad y bienestar a todos los zulianos.

‎

‎"Los empresarios y emprendedores del sur exhortamos a todos los zulianos a plasmar su opinión a través del voto, no podemos dejar que unas minorías decidan por nuestro futuro, si usted no vota otros votarán por usted", resaltó Benito Quintero.

