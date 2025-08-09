Sábado 09 de agosto de 2025
Política

En la Dirección General del Poder Comunal creada por Di Martino estará al frente Beici Petit

El alcalde Gian Carlo Di Martino creó la Dirección General del Poder Comunal como primer decreto tras ser juramentado.

Por Ernestina García

En la Dirección General del Poder Comunal creada por Di Martino estará al frente Beici Petit
El alcalde Gian Carlo Di Martino creó la Dirección General del Poder Comunal como primer decreto tras ser juramentado.

Di Martino se reunió con los concejales y concejalas, así como parte de su equipo de trabajo que lo acompañará en su gestión, a fin de dar algunas directrices y firmar el decreto número 1 como alcalde de Maracaibo, según Acta de Juramentación de fecha 8 de agosto de 2025 como parte de la formalidad para asumir el cargo.

"Vamos con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, los movimientos sociales, en acompañamiento para las renovaciones de los consejos comunales", está es la propuesta inicial de Beici Petit, quien asume la Dirección General del Poder Comunal para el Municipio Maracaibo.

Este ente municipal fue creado con el primer decreto de Gian Carlo Di Martino, luego de su juramentación oficial como alcalde bolivariano de Maracaibo.

Petit agradeció la confianza del alcalde Di Martino al designarla en este cargo de alta responsabilidad, el cual es un compromiso que ha logrado cultivar con años de conocimiento.

Refirió que mantendrá el enlace con las políticas estratégicas del presidente Nicolás Maduro, planteadas en el Consejo Federal de Gobierno.

Está Dirección va a trabajar con el Poder Popular, a cargo de Beici Petit según lo enmarcado en sus agendas concretas de acción (ACA) y la ejecución de los proyectos ganadores en las consultas, todo acorde a las políticas estratégicas que desarrollarán las alcaldías y gobernaciones.

Afirma Petit tener clara la tarea, porque es una dirección con vínculo nacional, y expresó su disposición de aportar su conocimiento, su esfuerzo, humildad, y su corazón, para que el Dr. Giancarlo Di Martino engrane sus políticas públicas con el Poder Popular.

Una segunda etapa, sería la adecuación de todas esas comunas a la nueva ley.

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

