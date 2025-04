Es falso de toda falsedad que me hayan expulsado de AD: Concejal Jaime Buelvas

El concejal por el partido político Acción Democrática (AD), Jaime Buelvas, explicó a Noticia al Día este jueves 17 de octubre que tras los rumores de su supuesta expulsión hay intereses que aún no definen.

“Tiene que haber una mano pelúa, un interesado y es una rencilla interna, envidia".

El político refirió que no saben de dónde salió el rumor para dañar el buen funcionamiento de su carrera dentro de las filas del partido. "No sé de donde sale ese rumor. Es falso de toda falsedad. Tengo excelentes relaciones con la dirección nacional del partido y dejo claro que yo sigo siendo adeco hasta que me muera".

Agregó: "Estoy bajo disciplina y lealtad de AD, bajo la dirección de Henry Ramos Allup a nivel nacional y de la dirección regional en la dirección de Juan Carlos Velasco".

Buelvas al ser abordado sobre las especulaciones de que podría pasar a las filas del Psuv manifestó:

“Jamás, esas son noticias infundadas de los envidiosos. Para nada, eso no me ha pasado por la mente".

La posición de Jaime Buelvas durante la asignación del alcalde encargado de Maracaibo

"Quiero aclarar que durante mi intervención me abstuve de votar por una consideración personal y política porque no se me consultó. Soy un dirigente de las causas democráticas. Pero quiero dejar claro que soy opositor a mil porciento y estoy alineado con la Plataforma Democrática".

Durante la entrevista con NAD, Vuelvas ratificó su apoyo a la alcalde detenido Rafael Ramírez Colina y al alcalde encargado Adrián Romero. "Apoyamos al alcalde Adrián Romero y apoyo su designación. Es un joven a quien conozco desde sus inicios".

Asimismo, aseguró "el alcalde Rafael Ramírez está injustamente apresado, por lo que hacemos un exhorto para que le permitan defenderse. Déjenlo presentar las pruebas que le permitan demostrar su inocencia".

¿Cuáles serán los pasos a seguir de Buelvas tras aclarar que sigue dentro de las filas de AD?

"Los pasos a seguir, es continuar trabajando por Maracaibo y por la libertad de Venezuela. Tengo comunicación con la dirección nacional y nacional de mi partido de manera permanente".



"Tengo 43 años militando en AD, desde mi juventud, porque llegue en el 1983 y desde ahí he sido fiel, no he militado en otro partido. Y te confieso que estaré ahí hasta que me muera. Es más, mi deseo es que quiero me entierren con la bandera y el himno de Acción Democrática".



Para culminar, Buelvas manifestó "Seguimos avanzando, lo que viene en unidad y respuesta ante la coyuntura política que vivimos, yo sigo con mi conciencia tranquila. Lo que sea bueno para Maracaibo lo apoyaremos y donde haya error trabajaremos para corregirlo".

Dijo además que su cargo es Secretario político del comité ejecutivo seccional Zulia.(Miembro regional de AD Zulia).

