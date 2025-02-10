Establecen estrategias de seguridad para garantizar la paz en el país

El vicepresidente sectorial de Política Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, lideró un encuentro con el Consejo Ministerial de Seguridad, junto a autoridades de los cuerpos policiales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a fin de establecer estrategias para la consolidación de la paz en el país.

Se pudo conocer, que las autoridades de la Vicepresidencia Sectorial de Seguridad y Paz, evaluaron el desarrollo de los planes y programas en materia de prevención, lucha contra la delincuencia organizada y el fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana, que adelanta el Gobierno nacional del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Además, revisaron las acciones desarrolladas para garantizar la protección del pueblo venezolano, basados en la doctrina de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, política pública de seguridad ciudadana del país, ordenada por el jefe de Estado venezolano.

Vale acotar, que Cabello, hace unos días, anunció contundentes medidas para garantizar la seguridad ciudadana y la erradicación de bandas criminales en el país, y aseguró que «en 2025 cerraremos sin bandas delictivas en Venezuela»

Destacó la importancia de la tecnología, la organización comunal y la acción de los cuerpos de seguridad en esta nueva etapa de gobierno liderada por el mandatario nacional, para acabar con los delincuentes que atentan contra la paz del pueblo.

Noticia al Día / VTV