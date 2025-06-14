Estos son los candidatos a alcaldes del GPPSB en Zulia: En Maracaibo Gian Carlo Di Martino y en San Francisco Héctor Soto

Este sábado 14 de junio, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presentó en una rueda de prensa a los candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) para las alcaldías de 86 de las ciudades más importantes del país.
Candidatos en el estado Zulia
Maracaibo: Gian Carlo Di Martino, profesor, abogado y político italo-venezolano, quien ya fue alcalde de la ciudad durante el período 2000-2008.
San Francisco: Héctor Soto López.
Cabimas: Frank Carreño Castro.
Lagunillas (Ciudad Ojeda): Misel Domínguez.
Mara (San Rafael del Moján): Edgar Segundo Labarca Manares.
"Así como rescatamos el Zulia, vamos a rescatar Maracaibo. Di Martino viene de ser cónsul y ya fue alcalde. No nos preocupemos por los candidatos de la oposición", aseguró Cabello durante su alocución.
Otros candidatos anunciados en el resto del país
Distrito Capital:
Caracas: Carmen Meléndez.
Amazonas: Atures: Alexandra Amaro de Rumbos.
Anzoátegui: la candidata de las fuerzas revolucionarias será Herrera Mogollón, Anaco: Jesús Ríos Castellanos y por Cantaura, el candidato será Gabriel Antonio Hernández Trillo.
Estado Bolívar:
Barcelona: Sugey Yolanys Herrera Mogollón.
Freites: Gabriel Hernández Trillo.
Guanipa: Pedro Luis Martínez López.
Simón Rodríguez: Alberto Gago Betancourt.
Sotillo: Jesús Marcano Tábata.
Ciudad Piar: Nairobi Abreu.
Caroní: Alain Alonso Vivas.
Angostura del Orinoco: Sergio de Jesús Hernández.
Piar: Ornella Valentina Arbeláez.
Apure:
Páez (Guasdualito): José Ángel Ramírez.
Achaguas: José G. Rebolledo.
San Fernando: Lisandro Solórzano.
Aragua:
Girardot (Maracay): Rafael Morales.
José Félix Ribas (La Victoria): Juan Carlos Campos.
Santiago Mariño (Turmero): Carlos Eduardo Guzmán.
Zamora (Villa de Cura): Anahis Palacios Pantoja.
Barinas
Antonio José de Sucre: Salvador Guerrero Márquez.
Barinas (capital): Argenis Aldazoro Freites.
Pedraza: Jessica Geraldine Lalama Milán.
Alberto Arvelo Torrealba: Alexander José Camacho.
Bolívar:
Angostura del Orinoco (Ciudad Bolívar): Sergio Hernández.
Caroní (Ciudad Guayana): Yanny Vivas.
Angostura (Ciudad Piar): Nairobi Abreu.
Carabobo
Carlos Arvelo: Ángel Bilbao.
Guacara: Johan Castañeda.
Libertador: Oscar Orsini.
Los Guayos: Marbelis Moreno Caldera.
Naguanagua: Elizabeth Niño.
San Diego: Marco Campo Flores.
Puerto Cabello: Juan Carlos Betancourt.
Valencia: Dina Castillo Ortega.
Cojedes
Zamora: Yaneth Laya.
Tinaquillo: José Antonio Mujica Parra.
Delta Amacuro:
Asnardo José Rodríguez Santaella.
Falcón:
Carirubana (Punto Fijo): Luis Piña Peña.
Miranda (Coro): Henry Hernández.
Silva (Tucacas): Ives Marcano.
Guárico:
Juan Germán Roscio (San Juan de los Morros): Helen Guanipa.
Pedro Zaraza: Carlos Enrique Castillo.
Leonardo Infante (Valle de la Pascua): Cristian Lorato. (Nota: El texto original ubicaba este municipio en Monagas).
La Guaira:
Vargas: José Manuel Suárez Maldonado.
Lara:
Iribarren: Yanis Enrique Agüero.
Morán: Félix Ramón Linares.
Palavecino: Derby Guedez.
Torres: Lasmit Leonor Verde Medina.
Mérida:
Alberto Adriani (El Vigía): Miguel Ángel Reyes Herrera.
Campo Elías (Ejido): Jesús Rodríguez Velásquez.
Libertador (Mérida): Nelson Álvarez
Miranda:
Cristóbal Rojas: Yuismar Coromoto Hernández.
Guaicaipuro: Farith Fraija Norwood.
Independencia: Rayner Jesus Pulido Fuentes.
Lander: Dayana Baéz.
Paz Castillo: Omar José León.
Plaza: Antonio José Galíndez.
Sucre: Diógenes Lara.
Brion: Olga Pacheco.
Urdaneta: Jonathan Herrera Campos.
Zamora: Hugo Martínez.
Portuguesa
Araure: María Celeste Rodríguez.
Guanare: Oscar Enrique Novoa Crespo.
Páez: José Ángel López García.
Sucre
Bermúdez: Julio César Rodríguez Millar.
Sucre: Pedro Germán Figueroa Medina.
Táchira
Bolívar : Sandra Milena Sánchez Prada.
Cárdenas: Marta Rosa Gallo.
Junín: Neliber Josefina Lugo Torres.
San Cristóbal: Dilfredo Gregorio Zambrano Vázquez.
Trujillo
Boconó: Alejandro Alfonso García Castellano.
Trujillo: Carlos Alberto Terán Montilla.
Valera: Alfredi José Moreno Silva.
Yaracuy
Bruzual- Chivacoa: Carlos Alberto Vizcalla Ochoa.
Nirgua: Miguel José César Sánchez.
Peña: Jovanny Rafael Parra.
San Felipe: Roger Antonio Taza Acosta.
Noticia al Día