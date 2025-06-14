Viernes 19 de septiembre de 2025
Estos son los candidatos a alcaldes del GPPSB en Zulia: En Maracaibo Gian Carlo Di Martino y en San Francisco Héctor Soto

Mientras que en Cabimas el candidato es Fran Carreño Castro, en Ciudad Ojeda Misel Domínguez y en Mara Edgar Labarca.

Por Ernestina García

Este sábado 14 de junio, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presentó en una rueda de prensa a los candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) para las alcaldías de 86 de las ciudades más importantes del país.

Candidatos en el estado Zulia

Maracaibo: Gian Carlo Di Martino, profesor, abogado y político italo-venezolano, quien ya fue alcalde de la ciudad durante el período 2000-2008.
San Francisco: Héctor Soto López.
Cabimas: Frank Carreño Castro.
Lagunillas (Ciudad Ojeda): Misel Domínguez.
Mara (San Rafael del Moján): Edgar Segundo Labarca Manares.
"Así como rescatamos el Zulia, vamos a rescatar Maracaibo. Di Martino viene de ser cónsul y ya fue alcalde. No nos preocupemos por los candidatos de la oposición", aseguró Cabello durante su alocución.

Otros candidatos anunciados en el resto del país

Distrito Capital:

Caracas: Carmen Meléndez.

Amazonas: Atures: Alexandra Amaro de Rumbos.


Anzoátegui: la candidata de las fuerzas revolucionarias será Herrera Mogollón, Anaco: Jesús Ríos Castellanos y por Cantaura, el candidato será Gabriel Antonio Hernández Trillo.

Estado Bolívar:

Barcelona: Sugey Yolanys Herrera Mogollón.

Freites: Gabriel Hernández Trillo.

Guanipa: Pedro Luis Martínez López.

Simón Rodríguez: Alberto Gago Betancourt.

Sotillo: Jesús Marcano Tábata.

Ciudad Piar: Nairobi Abreu.

Caroní: Alain Alonso Vivas.

Angostura del Orinoco: Sergio de Jesús Hernández.

Piar: Ornella Valentina Arbeláez.

Apure:

Páez (Guasdualito): José Ángel Ramírez.
Achaguas: José G. Rebolledo.
San Fernando: Lisandro Solórzano.

Aragua:

Girardot (Maracay): Rafael Morales.
José Félix Ribas (La Victoria): Juan Carlos Campos.
Santiago Mariño (Turmero): Carlos Eduardo Guzmán.
Zamora (Villa de Cura): Anahis Palacios Pantoja.

Barinas

Antonio José de Sucre: Salvador Guerrero Márquez.

Barinas (capital): Argenis Aldazoro Freites.

Pedraza: Jessica Geraldine Lalama Milán.

Alberto Arvelo Torrealba: Alexander José Camacho.

Bolívar:

Angostura del Orinoco (Ciudad Bolívar): Sergio Hernández.
Caroní (Ciudad Guayana): Yanny Vivas.
Angostura (Ciudad Piar): Nairobi Abreu.

Carabobo

Carlos Arvelo: Ángel Bilbao.

Guacara: Johan Castañeda.

Libertador: Oscar Orsini.

Los Guayos: Marbelis Moreno Caldera.

Naguanagua: Elizabeth Niño.

San Diego: Marco Campo Flores.

Puerto Cabello: Juan Carlos Betancourt.

Valencia: Dina Castillo Ortega.


Cojedes

Zamora: Yaneth Laya.

Tinaquillo: José Antonio Mujica Parra.

Delta Amacuro:

Asnardo José Rodríguez Santaella.

Falcón:

Carirubana (Punto Fijo): Luis Piña Peña.
Miranda (Coro): Henry Hernández.
Silva (Tucacas): Ives Marcano.


Guárico:

Juan Germán Roscio (San Juan de los Morros): Helen Guanipa.
Pedro Zaraza: Carlos Enrique Castillo.
Leonardo Infante (Valle de la Pascua): Cristian Lorato. (Nota: El texto original ubicaba este municipio en Monagas).


La Guaira:

Vargas: José Manuel Suárez Maldonado.


Lara:

Iribarren: Yanis Enrique Agüero.

Morán: Félix Ramón Linares.

Palavecino: Derby Guedez.

Torres: Lasmit Leonor Verde Medina.


Mérida:

Alberto Adriani (El Vigía): Miguel Ángel Reyes Herrera.
Campo Elías (Ejido): Jesús Rodríguez Velásquez.
Libertador (Mérida): Nelson Álvarez


Miranda:

Cristóbal Rojas: Yuismar Coromoto Hernández.

Guaicaipuro: Farith Fraija Norwood.

Independencia: Rayner Jesus Pulido Fuentes.

Lander: Dayana Baéz.

Paz Castillo: Omar José León.

Plaza: Antonio José Galíndez.

Sucre: Diógenes Lara.

Brion: Olga Pacheco.

Urdaneta: Jonathan Herrera Campos.

Zamora: Hugo Martínez.

Portuguesa

Araure: María Celeste Rodríguez.

Guanare: Oscar Enrique Novoa Crespo.

Páez: José Ángel López García.

Sucre

Bermúdez: Julio César Rodríguez Millar.

Sucre: Pedro Germán Figueroa Medina.

Táchira

Bolívar : Sandra Milena Sánchez Prada.

Cárdenas: Marta Rosa Gallo.

Junín: Neliber Josefina Lugo Torres.

San Cristóbal: Dilfredo Gregorio Zambrano Vázquez.

Trujillo

Boconó: Alejandro Alfonso García Castellano.

Trujillo: Carlos Alberto Terán Montilla.

Valera: Alfredi José Moreno Silva.

Yaracuy

Bruzual- Chivacoa: Carlos Alberto Vizcalla Ochoa.

Nirgua: Miguel José César Sánchez.

Peña: Jovanny Rafael Parra.

San Felipe: Roger Antonio Taza Acosta.

