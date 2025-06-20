Falleció el Dr. Juan Carlos Velazco, destacado médico y dirigente político en el Zulia

La noche de este jueves 19 de junio, se conoció el fallecimiento del zuliano Dr. Juan Carlos Velazco, destacado médico y dirigente político de la región, a causa del Covid-19 y otras patologías, según información extraoficial.

Velazco ejercía el cargo como secretario general de Acción Democrática en el estado Zulia y como presidente adjunto del Colegio de Médicos de la entidad. Además, fue diputado principal a la Asamblea Nacional por la Costa Oriental del Lago, cargo desde el cual defendió con firmeza los intereses de su región.

Hasta el momento se desconoce si los actos velatorios se realizarán en Maracaibo o en su ciudad natal.

