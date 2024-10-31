FDP pide al TSJ pide que ordene publicar los resultados electorales

El Frente Democrático Popular (FDP), una coalición de la tolda roja disidente, introdujo este miércoles 30 de octubre, un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que ordene la publicación desagregada de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Nicolás Maduro.

"Estamos solicitando hoy un recurso de abstención o carencia para que sea el TSJ, en Sala Constitucional, quien ordene nuevamente al CNE que cumpla con su obligación, que está establecida en las leyes", señaló la abogada María Alejandra Díaz, integrante del FDP, a las afueras del Supremo.

Díaz sostuvo que la divulgación desagregada de los resultados de los comicios ayudará a cerrar "la brecha de la duda razonable que se presentó en torno a las elecciones del 28 de julio".

Explicó que el ente comicial ha «incumplido» lo que establece el artículo 155 de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales, que indica que el CNE debe ordenar la publicación de los resultados de votación en la Gaceta Electoral, «dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los candidatos y candidatas electas».

«Además, está incumpliendo las propias sentencias de la Sala Electoral, la sentencia 31, y las dos últimas de la Sala Constitucional, la 211 y 212», indicó Díaz, en relación a las decisiones del Supremo de convalidar el resultado oficial que dio el CNE sobre las presidenciales.

Noticia al Día / EFE