Domingo 07 de septiembre de 2025
Fiscal Saab advierte arresto de Edmundo González si regresa al país

En declaraciones transmitidas por VTV, Saab advirtió que González enfrentará a la justicia si regresa a Venezuela

Por Daniel García

Foto: Agencias
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, emitió este sábado fuertes señalamientos contra el dirigente opositor y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia. En declaraciones transmitidas por VTV, Saab advirtió que González enfrentará a la justicia si regresa a Venezuela, y lo vinculó con la masacre de seis sacerdotes jesuitas ocurrida en El Salvador en 1989.

Por otra parte, calificó al opositor como un “asesino serial” y aseguró que documentos desclasificados lo identifican como agente de la CIA en ese periodo.

Durante la transmisión, Saab se dirigió directamente a González: “Tú sabes lo que hiciste. Eras agente de la CIA cuando ocurrió esa matanza y apareces señalado en documentos desclasificados; tienes las manos manchadas de sangre”, expresó con contundencia.

El fiscal también dirigió críticas hacia otros referentes de la oposición, como María Corina Machado, a quien acusó de colaborar con Estados Unidos para apropiarse de los recursos estratégicos del país. En defensa del gobierno venezolano ante las acusaciones de narcotráfico provenientes de Washington, Saab afirmó que solo el 8 % de las drogas que circulan en el Caribe tienen origen venezolano, mientras que el grueso proviene de Colombia, Perú y Ecuador.

Saab responsabilizó a Estados Unidos y a figuras como Juan Guaidó por presuntos desfalcos millonarios durante el interinato. Además, acusó al senador Marco Rubio de liderar una campaña internacional destinada a “demonizar y destruir” al gobierno de Nicolás Maduro.

En relación con las advertencias de Washington sobre posibles operaciones militares contra embarcaciones venezolanas en el Caribe, Saab desestimó las acusaciones, calificándolas como “videos estilo Hollywood” que, según él, pueden ser fácilmente refutados. Reiteró que Venezuela no es un país de tránsito de narcóticos y defendió la postura oficial frente a los señalamientos internacionales.

