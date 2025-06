Fiscal Saab aseguró que junto al abogado de Edmundo González Urrutia establecerán la forma de cerrar el caso judicialmente

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este domingo que el caso contra Edmundo González será cerrado, luego de que el excandidato presidencial saliera a España, donde solicitó asilo.

Saab dijo que la salida de González del país trae un “cambio” al proceso judicial en su contra en Venezuela por presuntos delitos asociados al terrorismo. González ha negado las acusaciones.

“Esto trae un cambio en el estatus procesal que está evaluando el fiscal”, dijo Saab en entrevista con CNN.

“Nosotros, con el apoderado judicial de González Urrutia, José Vicente Haro, en las próximas horas, en los próximos días estableceremos la forma, tiempo, modo y lugar de cómo ese caso va a quedar de alguna forma cerrado judicialmente”, afirmó, y agregó que el resultado será en estricto apego a la ley venezolana.

Saab dijo que González solicitó un salvoconducto directamente al fiscal general en una carta, lo que le permitió viajar a España.

Cuando se le preguntó sobre la “coerción y amenazas” que González dijo que llevaron a su decisión de solicitar asilo en España, Saab dijo que la presión y las amenazas vinieron de la líder opositora María Corina Machado.

González "fue víctima de presiones de su partido"

“González fue víctima de presiones de su partido que lo obligaron a tomar decisiones (…) hay una fractura absoluta en esa oposición extremista”.

CNN se comunicó con María Corina Machado para obtener comentarios. En su declaración anterior, González no dio más detalles sobre de quién provenían las amenazas y la coerción, y en qué forma.

Sin dar más detalles ni proporcionar pruebas, el fiscal general también dijo que González fue presionado por su equipo para que no se presentara a su citación relacionada con la investigación de los presuntos delitos asociados con las disputadas elecciones presidenciales de julio. Las autoridades venezolanas emitieron una orden de arresto contra González después de que no respondiera a tres citaciones relacionadas con la investigación.

Minutos después, el abogado de González dijo que esto no era cierto. “De ninguna manera eso sucedió”, dijo José Vicente Haro a CNN.

“Nuestra decisión había sido no comparecer ni a la citación número uno, ni a la citación número dos, ni a la citación número tres (…) nunca hubo consentimiento para acudir a ese proceso judicial porque, primero, los hechos que se le pretendían atribuir no eran de naturaleza penal. Segundo, él no ha cometido ningún delito”, dijo el abogado.

Persecución y amenazas

Haro reiteró que González estaba lidiando con “persecución constante y amenazas” a su vida antes de decidir pedir asilo en España y dijo que la salida de su cliente no significa que reconozca los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró a Nicolás Maduro ganador de las elecciones presidenciales.

El abogado dijo que el proceso de asilo de González en España es muy meticuloso administrativamente y que podría tardar hasta una semana en completarse.

Lee también: MP emite comunicado sobre caso de Edmundo González en el que asegura que respeta decisión del Ejecutivo de otorgarle salvoconducto

Noticia al Día/Con información de CNN