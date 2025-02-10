Fiscal Saab pide cooperación entre EEUU y Venezuela para investigar fraude de USAID

El Fiscal General Tarek William Saab, expresó que es necesario el abordaje de la cooperación penal internacional entre Estados Unidos y Venezuela, para enjuiciar a todos los que estén vinculados con "los robos de activos y la malversación de fondos" que pudieron haber cometido en nombre de los partidos políticos o personas que hayan recibido fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)".

Saab informó que realizará la solicitud formal ante las autoridades estadounidenses para "poner a derecho a estas mafias y asegurarse de que entreguen a la justicia venezolana a sujetos como Juan Guaidó y Leopoldo López".

Durante una entrevista en el programa radial "Cable a Tierra", explicó que Venezuela tiene acumuladas 25 investigaciones en curso y «lo que ha revelado la propia investigación de la administración de Donald Trump válida y le da legitimidad absoluta desde donde ellos robaron» con la excusa de una ayuda humanitaria y un supuesto apoyo a los inmigrantes y a la democracia. Además, agregó que se ha podido «conocer que del 100% del dinero entregado en varias tandas ellos solo invirtieron en los planes de ayuda un 2%».

Resaltó que desde la cooperación penal internacional se solicita la entrega efectiva de quienes son peores que delincuentes comunes y cualquier miembro de mafia, «porque a través de la democracia y de un tema tan delicado como lo son los derechos humanos han robado y han saqueado y han buscado llenar de sangre al país». «Para que logremos hacer justicia y aplicarle la máxima pena», aseveró.

Saab, anunció durante una entrevista en el programa radial Cable a Tierra, que se «están investigando a personajes de la extrema derecha venezolana que recibieron dinero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)».

Precisó que hasta la fecha se han desarrollado 25 investigaciones tras la trama de corrupción ejecutadas por el supuesto «gobierno interino de Juan Guaidó», que está implicado directamente como personaje que recibía dinero por parte de la USAID y que «para el beneficio del pueblo venezolano» y lo que hacía era conspirar en contra de un gobierno legítimo.

«Desde el año 2023, solicitamos una alerta roja a la Interpol para que Juan Guaidó y otros de sus colaboradores fueran entregados a la justicia venezolana» por los casos de «robo de activos, usurpación de funciones, conspiración, promoción de actos de terrorismo, traición a la Patria, entre otros».

Noticia al Día/Información de Mundo Unión Radio