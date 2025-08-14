Jueves 14 de agosto de 2025
Al Dia

Frank Carreño al asumir la alcaldía: "Desde hoy Cabimas dejará de ser una Cenicienta"

El alcalde busca desde hoy recuperar la planta de asfalto para la sustitución de colectores y el asfaltado de las calles, así como el fortalecimiento del servicio de aseo urbano.

Por Javier Sanchez

Frank Carreño al asumir la alcaldía:
El recién electo alcalde de Cabimas, Frank Carreño, afirmó hoy que su gestión marcará un antes y un después para el municipio, asegurando que a partir de este momento la localidad "deja de ser una Cenicienta".

La declaración se produce en el marco de la entrega formal de la alcaldía, donde Carreño hizo un diagnóstico crítico de la situación actual.

En entrevista con el medio Noticia al Día, Carreño detalló el panorama que encontró al asumir el cargo: "Hemos encontrado una ciudad destruida con graves problemas en la recolección de desechos sólidos, el drenaje de aguas servidas y las fugas de aguas blancas, entre otros." Ya estamos trabajando para articular soluciones". dijo.

El alcalde, quien recibió formalmente la alcaldía este 13 de agosto, confirmó que los nuevos grupos de trabajo ya están en marcha. "Estamos estructurando nuestros equipos y esperando las autorizaciones correspondientes para asumir las responsabilidades. Desde ya estamos buscando las fórmulas para avanzar", explicó.

El pasado 28 de julio, las nuevas autoridades iniciaron labores, enfocándose en la recolección de basura en los puntos más críticos. Para ello, se han alquilado equipos especiales y se ha activado la maquinaria necesaria para la gestión inmediata.

Frank Carreño, ingeniero mecánico y exrector de la Universidad Politécnica Territorial de Maracaibo (UPTMA), basó su campaña en la promesa de abordar de manera prioritaria los problemas de servicios públicos que, según él, han sumido a Cabimas en un estancamiento. La erradicación de estas deficiencias es la principal meta de su mandato, reafirmando su compromiso de convertir a Cabimas en una ciudad funcional y próspera.

Noticia al Día/ Foto: Xiomara Solano

