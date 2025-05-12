Gente Independiente de Cabimas manifiesta su apoyo al candidato Luis Caldera

En la Parroquia Ambrosio del sector la 40 del municipio Cabimas, la organización política "Gente Independiente" declaró su respaldo al candidato del Gran Polo Patriótico (GPP), Luis Caldera, a la Gobernación del Zulia.

Foto: cortesía

Tulio Díaz, miembro activo de la organización, manifestó: "El deporte en la región necesita de alguien como Luis Caldera para el renacimiento del apoyo que todos los atletas del Zulia necesitan para su desarrollo y representación del Zulia y del país en los diferentes deportes a nivel regional, nacional e internacional", aseguró.

Por su parte, Ana María Gelvis, participante de Gente independiente y vocera del sector mujeres, manifestó: “Como vocera de las mujeres, así como de nuestra entidad, estoy apoyando al candidato Luis Caldera para la gobernación. Mi mensaje es a todas las mujeres del estado para que votemos por Luis Caldera", enfatizó.

Foto: cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa