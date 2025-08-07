Gian Carlo Di Martino: “Nuestros alcaldes comienzan a juramentarse entre hoy y mañana”

Desde las instalaciones de la Vereda del Lago, donde se lleva a cabo la rehabilitación de uno de los espacios recreativos más importantes de la ciudad, el alcalde electo de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, ofreció declaraciones este jueves 7 de agosto sobre el retraso en su juramentación, posterior a la instalación de la Cámara Municipal.

“Nuestros alcaldes comienzan a juramentarse entre hoy y mañana. En otras circunstancias, tranquilamente hubiéramos podido ingresar a la alcaldía, pero tenemos las puertas cerradas”, expresó Di Martino.

El alcalde electo manifestó sentirse contrariado por la demora en el proceso de entrega, debido a las auditorías que se están realizando sobre los bienes que serán transferidos a su administración: “Ya vamos a cumplir con el protocolo de juramentación. Tenemos que seguir siendo militantes y disciplinados, unidos y comprometidos, como siempre nos pidió el comandante Chávez”, agregó.

Di Martino también anunció el inicio de trabajos de reasfaltado en zonas comerciales de Maracaibo. Aprovechó para hacer un llamado a los propietarios de terrenos baldíos y locales abandonados en distintos sectores de la ciudad: “A quienes han engordado terrenos en 5 de Julio y otros lugares de Maracaibo, les vamos a tocar la puerta y les vamos a decir: esto ya está asfaltado, iluminado, señalizado, con ojos de gato. ¿Qué van a hacer con el terreno?."

Sobre las zonas a intervenir y los terrenos ociosos, refirió: "No solo en 5 de Julio, también en Bella Vista, avenida Universidad, Los Haticos, La Limpia… ¿Qué harán con estos espacios privados que están abandonados? Nosotros les vamos a tocar la puerta para decirles: estamos listos para que usted invierta. Le vamos a dar todos los beneficios iniciales para que limpie su terreno o su casa, lo cerque. Es hora de despertarse”, enfatizó.

Por María García

Noticia al Día