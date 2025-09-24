Gobernador Luis Caldera entregó 22 camiones compactadores para la recolección de desechos en Maracaibo y San Francisco

Desde el distribuidor Maisanta en la zona oeste de la ciudad, este miércoles 24 de septiembre el Gobernador del Zulia, Luis Caldera hizo entrega de 22 camiones compactadores para la recolección de desechos en nueve parroquias de Maracaibo y una del municipio San Francisco.

El primer mandatario regional destacó que estas 22 nuevas unidades permitirán la recolección de al menos 25 toneladas diarias de basura tanto en Maracaibo como en la zona sur. Estima que mensualmente, serán unas 25 mil toneladas de desechos, en función de mantener limpias y saneadas estás 10 parroquias, nueve de las cuales forman parte del oeste de Maracaibo.

Indicó que en este arduo trabajo están involucrados los cuatro niveles de gobierno y que resalta la participación de una empresa de propiedad socialista indirecta comunal, en cuya conformación participaron más de 800 consejos comunales del oeste de la ciudad y la Gobernación del Zulia. Agregó que este sería el primer ensayo de transferencia de competencia para lograr las "ciudades humanas".

"Estamos activando 22 camiones compactadores permitirán la recolección de al menos 25 toneladas diarias de desechos por camión, es decir que mensualmente podrían ser hasta 25 toneladas, según la ruta que se establezca, estos camiones van a recorrer nueve parroquias del oeste de Maracaibo y una parroquia del municipio San Francisco. Cuatro niveles de gobierno en trabajo mancomunado para el bienestar de todos los zulianos", dijo el gobernador Caldera.

El Gobernador expresó que este trabajo de saneamiento contará con la fiscalización de un personal calificado que estará de la mano con las comunas y en perfecta articulación con el Ministerio para el Ecosocialismo, consolidando el esfuerzo que viene haciendo el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino y el del municipio San Francisco, Héctor Soto con respecto a la recolección de basura.

Asimismo, dio a conocer que desde la Gobernación se constituyó la ruta de servicios especiales a centros de salud, entre los que cuentan los hospitales de Niños de Veritas, Seguro de Veritas, Central Dr. Urquinaona, Chiquinquirá, de la Policía Dr. Regulo Pachano Añez, Militar de Maracaibo, de Especialidades Pediátricas y Coromoto; también el Oncológico Dr. Humberto Fernández Morán, la Maternidad Dr. Armando Castillo y el Materno Cuatricentenario.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano