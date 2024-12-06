Gobernador Rosales condecora la excelencia con el Premio Regional a la Academia “Dr. Humberto Fernández Moran

El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, lideró este jueves, 5 de diciembre, cuando celebramos el Día del Profesor Universitario, la II Edición del Premio Regional a la Academia "Dr. Humberto Fernández Morán", que reunió a destacadas personalidades del ámbito académico en la Gran Sala del Teatro Baralt.

En sus palabras hacia el público asistente y, en especial para quienes se hicieron acreedores del Premio "Dr. Humberto Fernández Morán", Rosales señaló: “luminosa e inmarcesible es la sabiduría, fácil de contemplar para quienes la aman y de descubrir por aquellos que la buscan. Estas inspiradas palabras, que leemos en el libro sagrado, brillan con todo el sentido de su actualidad, en la hora que vive hoy la universidad".

Rosales sostuvo que la universidad tiene como su más alta misión el servicio a los hombres, el ser fermento de la sociedad en que vive. Por eso, debe investigar la verdad, en todos los campos. "En ustedes tenemos una reserva educativa que debemos cuidar como uno de los tesoros más apreciados del país. Y hoy, 5 de diciembre, nos enorgullece decirles que hemos diseñado este acto, para que se convierta en un homenaje imperecedero y de alta resonancia en el tiempo".

Además, afirmó: " venimos a entregar el Premio Regional "Dr. Humberto Fernández Morán", correspondiente a este año, es un reconocimiento que trasciende lo meramente simbólico. Este prestigioso galardón se erige como un faro que ilumina el camino de la docencia, la investigación y extensión".

El Gobernador del Zulia explicó que se encontraba en este magno recinto, para atender el veredicto del jurado calificador, que con tanto rigor efectuó la selección en cada uno de los renglones establecidos.

"Agradezco el trabajo del Consejo Evaluador, integrado por Teresita Álvarez de Fernández, Anubis Hernández Díaz, Armando Anillar Cárdenas, Yasmine Navarro Reyes y Eduardo Ortigoza. A ustedes mi respeto y mi afecto. En ustedes tuvimos garantías absolutas de transparencia, profesionalismo y mística. Gracias en nombre del Zulia".

Por otra parte, recalcó que a los nominados y premiados les adelantaba sus felicitaciones. "Sus trayectorias son impecables y se convierten en un modelo a seguir, para sus colegas y estudiantes. Su trabajo es un testimonio vivo de que la educación es la clave para construir un futuro más próspero y equitativo".

Rosales apuntó que, no solo debemos resaltar los méritos por la excelencia de sus años de servicio, sino porque han perseverado superando los obstáculos. "Ese ejemplo de fortaleza en tiempos difíciles va en línea con la existencia de Fernández Morán, porque él también las tuvo".

Asimismo, recordó que la historia conocida indica que nuestro sabio fue el creador del bisturí de diamante, desarrolló el microscopio electrónico y el padre de estudios utilizado por la NASA, pero no menciona sus padeceres, cuando las injusticias se le atravesaron en el camino. "Su legado perdura en cada rincón del conocimiento. Su incansable búsqueda de la verdad y su ferviente deseo de compartir el saber son principios que hoy celebramos al otorgar este premio".

Y continuó: "él nos enseñó que la educación, no solo se trata de transmitir información, sino de inspirar a nuestros estudiantes a pensar críticamente, a ser creativos y asumir los retos. Este reconocimiento eleva la labor del profesorado universitario, que ha tenido la valentía para no estancarse, para crecerse en las dificultades. Tarea dura, admirable, conmovedora y que sacude nuestra fibra humana. Para ustedes y sus seres queridos nuestro amor y nuestra infinita estima".

Rosales, en su alocución, citó palabras de Mandela: ‘la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo’. Y afirmó: "no caben dudas de que quienes hoy reciben el Premio Regional a la Academia "Dr. Humberto Fernández Morán" son parte de ese aporte para un mundo mejor, con la impronta de la sabiduría zuliana".

El gobernador envió un saludo a la comunidad docente y estudiantil de todas las universidades de la región. "Transcurrieron 132 años de educación superior en el Zulia y nunca se celebró un Consejo Universitario conjunto. Si algo marcará nuestra historia,como equipo de trabajo, es que fuimos nosotros quienes lo hicimos posible".

Los ganadores del Premio Regional a la Academia "Dr. Humberto Fernández Morán", en mención Docencia, en su Primera Clase fueron: Dra. Xiomara del Valle Arrieta de Azuaje; en su Segunda Clase, Dr. Jesús Alfonso Arocha Rangel y en su Tercera Clase, Dr. Luis Guillermo Quintero.En mención Investigación, el Premio recayó, en primera clase, Lenín González Paz. En su Segunda Clase, Doctor Ramón Reyes Arrieta y, en su Tercera Clase, Elita Luisa Rincón Castillo.

Los galardonados en la mención Extensión, en su Primera Clase, Régulo Leonardo Rincón; Segunda Clase, Dr. Jean Carlos Ferrer y Tercera Clase, Carmen González de Álvarez.Las menciones honoríficas en Única Clase fueron otorgadas en la categoría Deporte al Dr. Lino Connell; en la categoría Artes, a Ramón Araujo; en la categoría Salud, a la Dra. Carmen Coromoto Morales; y en la categoría Agropecuario, al Msc. Werner Gutiérrez.

Las demás menciones honoríficas fueron concedidas a los doctores César García, Lucas Añez, Luisa Rojas, Roselia Morillo, Marianela Acuña, Luz Maritza Reyes, María Govea, Oneida Chirino, Mariugenia Fernández, Nicida Cañizalez, Ana Soto, Iris Fernández y María Victoria Paz; así como al ingeniero Jesús Márquez, la Msc. Emilia de San José Fung y la Msc. Marlyho Boscán.