Gobierno denuncia nueva operación de "falsa bandera" en el río Cuyuní

El Gobierno de Venezuela denunció, este viernes 16 de mayo, una nueva operación de "falsa bandera" en el río Cuyuni, cerca de su frontera con Guyana, luego de que la Fuerza de Defensa de esta nación (GDF, en inglés) denunciara que un grupo armado de civiles atacó el jueves a tiros, en tres sucesos distintos, a tropas militares.

"Todos los registros, informes e indicios recabados por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) demuestran con claridad que tal información no es más que parte de una nueva operación de falsa bandera, orquestada para victimizar al Gobierno de Guyana y fabricar tensiones artificiales en la línea de facto", señaló la Cancillería venezolana en un comunicado publicado en Telegram.

Asimismo, dijo que estas prácticas, "ampliamente repudiadas por la comunidad internacional, forman parte del repertorio de propaganda barata diseñada en los laboratorios del Comando Sur de los Estados Unidos, cuyo verdadero interés es perpetuar el saqueo trasnacional sobre el territorio de la Guayana Esequiba".

"Venezuela no se distraerá con provocaciones ni con mentiras. Nada detendrá el sagrado deber del Estado y del pueblo venezolano de avanzar hacia las elecciones del próximos 25 de mayo, en las que serán elegidas democráticamente las autoridades del estado Guayana Esequiba", añadió.

El jueves, la Fuerza de Defensa de Guyana denunció que el ataque, del que no se reportaron muertos o heridos, se llevó a cabo específicamente entre las zonas de Eteringbang y Makapa, mientras los soldados daban rondas preventivas marítimas.

Este es el segundo ataque a tiros por parte de civiles a soldados de la GDF desde febrero pasado, cuando seis militares del país fueron atacados con disparos en el río Cuyuni.

Las autoridades de Guyana informaron de que, en coordinación con otros organismos gubernamentales responsables, seguirán vigilando de cerca la evolución de la situación y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de su personal y la defensa de su territorio.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) reafirmó el 1 de mayo por unanimidad sus medidas provisionales otorgadas en diciembre de 2023 y ordenó a la Administración de Nicolás Maduro abstenerse de celebrar o preparar elecciones en la región del Esequibo, en disputa con Guyana.

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Décadas después, Venezuela declaró nulo ese fallo y firmó con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se ha materializado.

Noticia al Día