Gobierno Nacional confirmó la detención de los alcaldes de Jesús Enrique Lossada y Catatumbo

El Gobierno Nacional confirmó este sábado 15 de marzo, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la detención de los ciudadanos Danilo Añez y Fernando Loaiza Chacón, alcaldes de los municipios Jesús Enrique Lossada y Catatumbo, respectivamente.

Por otro lado, también anunció la captura de Orangel José Paz Villalobos, director de Seguridad Ciudadana del Municipio Almirante Padilla y la incautación de siete embarcaciones tipo lancha con respecto a la "Operación Relámpago".

"El Estado venezolano reafirma su compromiso en la lucha contra el narcoparamilitarismo, los grupos estructurados de delincuencia organizada y las bandas criminales que pretendían utilizar el suelo patrio como terreno para el desarrollo de actividades ilícitas", reza el comunicado.

A su vez, finaliza: "Caiga quien caiga, seguiremos garantizando la paz y la seguridad en cada espacio del territorio nacional".

Noticia al Dia