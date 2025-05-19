Gobierno nacional se solidariza con la Armada Mexicana tras accidente en Nueva York

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, a través de su canal de Telegram, expresó su solidaridad al pueblo de México ante el trágico accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc en Nueva York.

A través de su canal de Telegram, el ministro extendió las palabras de condolencias a los familiares de los tripulantes fallecidos, así como el deseo de pronta recuperación a los heridos.

“Nos unimos en el dolor y en la esperanza apelando siempre a la hermandad que nos une como pueblos”, apuntó el funcionario.

Al menos dos personas murieron y más de una docena resultaron heridas cuando un buque escuela que transportaba 277 pasajeros chocó contra la parte inferior del puente de Brooklyn en Nueva York este sábado por la noche, dijeron las autoridades.

Noticia al Día / VTV