Gustavo Petro: "Es bueno ver a migrantes regresar a Venezuela con dignidad, sin esposas ni estatus negativo"

Este martes el mandatario venezolano, Gustavo Petro, expresó su opinión con respecto a los venezolanos deportados desde Estados Unidos, que llegaron al país, durante la noche de este lunes 10 de febrero al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

Petro, subrayó en su cuenta de X su satisfacción por este hecho.

"Bien por los refugiados venezolanos que regresan a su nación sin esposas desde Estados Unidos. "El migrante debe recibir un trato digno", manifestó el jefe de Estado colombiano.

Asimismo dejó un mensaje al pueblo colombiano, donde señala que es un orgullo llevar la bandera colombiana.

"El orgullo de ser colombiano y colombiana debe ser transmitido a nivel global." sin ninguna pena. Solicite que toda la población colombiana sin documentos en Estados Unidos vuelva. Los consulados se han expandido para asegurar información a cualquier migrante colombiano que quiera volver a nuestro país de manera libre", añadió.

Bien por los migrantes venezolanos que regresan sin esposas a su país desde EEUU.



El migrante debe ser tratado con dignidad.



El orgullo de ser colombiano y colombiana debe ser llevado por el mundo.sin pena alguna.



Solicite a toda la colombianidad sin papeles en EEUU regresar.… pic.twitter.com/zKqB98NQyx — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 11, 2025

Lee también:

Noticia al Día