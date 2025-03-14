Guyana dice que no hay planes para una reunión entre Ali y Maduro

El vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, informó este jueves que no tienen planes de aceptar la solicitud de encuentro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con su homólogo guyanés, Irfaan Ali.

«Por el momento, no se han formulado tales planes» para una reunión que estaría centrada en la disputa fronteriza por el Esequibo, dijo Jadgeo en su conferencia de prensa semanal, recogida por los medios locales.

«Eso debe evaluarse en función de los temas que desea tratar en la reunión y también de si es beneficioso para nuestro país y para la seguridad nacional. El presidente hará esa evaluación”, indicó.

El presidente Maduro exigió el pasado 6 de marzo al presidente de Guyana sentarse “cara a cara” para dialogar sobre la disputa territorial el Esequibo, una región de casi 160.000 kilómetros cuadrados, rica en petróleo y minerales.

“Así que el Zelenski del Caribe, el señor Irfaan, presidente de Guyana, debe rectificar de inmediato y dejar de provocar a Venezuela, dejar de violar las leyes internacionales, sentarse, hablar cara a cara conmigo. ¿O es que tiene miedo”, señaló el jefe de Estado, en su programa ‘Maduro Live De Repente’ transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Así mismo, Maduro aseguró que el Gobierno guyanés ha entrado en una «espiral guerrerista contra Venezuela y ellos creen que les va a ir bien».

Noticia al Día/Información de EFE