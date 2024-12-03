Hamás y Fatah acuerdan formar comité para administrar Gaza

El movimiento radical islamista Hamás y el partido secular Fatah, antagónicos desde hace décadas, han pactado en El Cairo los detalles sobre el comité de profesionales independientes que pasará a gobernar Gaza cuando termine la guerra, confirmaron fuentes negociadoras este martes.

El documento del acuerdo recoge que el Comité de Apoyo Comunitario estará compuesto por entre 10 y 15 profesionales palestinos independientes, competentes y "conocidas por su integridad, experiencia y transparencia".

Estas mismas fuentes apuntaron a que las formaciones aún no han firmado el acuerdo, ya que falta por ultimar quiénes serán los miembros del Comité, si bien se especula que la presidencia podría recaer en Rawhi Fattouh, actual presidente del Consejo Nacional Palestino, órgano legislativo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) que representa a todos los palestinos, incluida la diáspora.

El 27 de noviembre el presidente palestino, Mahmud Abbas, designó además a Fattouh, nacido en Gaza, como su sucesor en caso de quedar la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) vacante.

Cuando el líder en funciones de Hamás en Gaza, Jalil al Hayya, anunció las conversaciones sobre el comité el pasado 20 de noviembre, aseguró que ambas organizaciones pretendían implementarlo en cuanto fuera posible, incluso antes de que termine la guerra.

Ahora, el borrador del acuerdo especifica que el organismo comenzará a funcionar tras otra reunión en El Cairo, a la que acudirían miembros del resto de facciones palestinas y contaría también con la presencia del Presidente palestino.

"El Comité continuará en funcionamiento hasta que los motivos que llevaron a su formación desaparezcan, hasta que se convoquen elecciones generales o hasta que se acuerde a nivel nacional otra fórmula, pactada por consenso nacional y por decisión del presidente del Estado Palestino", recoge el documento sobre el final de la institución.

Las elecciones que darían lugar a un Gobierno que sustituya al Comité serían las primeras legislativas celebradas en Palestina desde 2006, en las que venció Hamás y se saldaron con los islamistas expulsando a Fatah del enclave. Esto disparó el antagonismo entre ambas formaciones, que este acuerdo de gobierno en Gaza suaviza.

"La base legal del Comité son las leyes y reglas que rigen los Territorios Palestinos", establece el documento, que acerca a Hamás a la ANP, en manos de Fatah y que rige Cisjordania (pero no Gaza, desde la expulsión de los seculares en 2007).

#UPDATE Palestinian Islamist movement Hamas and Palestinian president Mahmud Abbas's Fatah party have agreed to create a committee to jointly run post-war Gaza, negotiators from both sides said Tuesday.https://t.co/Q4T0cO5kb4 pic.twitter.com/nLkzD20jbX — AFP News Agency (@AFP) December 3, 2024

Noticia al Dia / DW