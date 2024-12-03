Sábado 20 de septiembre de 2025
Internacionales

Hamás y Fatah acuerdan formar comité para administrar Gaza

Hamás y Fatah acuerdan formar comité para administrar Gaza. Foto: RRSS

Por Christian Coronel

Hamás y Fatah acuerdan formar comité para administrar Gaza
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El movimiento radical islamista Hamás y el partido secular Fatah, antagónicos desde hace décadas, han pactado en El Cairo los detalles sobre el comité de profesionales independientes que pasará a gobernar Gaza cuando termine la guerra, confirmaron fuentes negociadoras este martes.

El documento del acuerdo recoge que el Comité de Apoyo Comunitario estará compuesto por entre 10 y 15 profesionales palestinos independientes, competentes y "conocidas por su integridad, experiencia y transparencia".

Estas mismas fuentes apuntaron a que las formaciones aún no han firmado el acuerdo, ya que falta por ultimar quiénes serán los miembros del Comité, si bien se especula que la presidencia podría recaer en Rawhi Fattouh, actual presidente del Consejo Nacional Palestino, órgano legislativo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) que representa a todos los palestinos, incluida la diáspora.

El 27 de noviembre el presidente palestino, Mahmud Abbas, designó además a Fattouh, nacido en Gaza, como su sucesor en caso de quedar la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) vacante.

Cuando el líder en funciones de Hamás en Gaza, Jalil al Hayya, anunció las conversaciones sobre el comité el pasado 20 de noviembre, aseguró que ambas organizaciones pretendían implementarlo en cuanto fuera posible, incluso antes de que termine la guerra.

Ahora, el borrador del acuerdo especifica que el organismo comenzará a funcionar tras otra reunión en El Cairo, a la que acudirían miembros del resto de facciones palestinas y contaría también con la presencia del Presidente palestino.

"El Comité continuará en funcionamiento hasta que los motivos que llevaron a su formación desaparezcan, hasta que se convoquen elecciones generales o hasta que se acuerde a nivel nacional otra fórmula, pactada por consenso nacional y por decisión del presidente del Estado Palestino", recoge el documento sobre el final de la institución.

Las elecciones que darían lugar a un Gobierno que sustituya al Comité serían las primeras legislativas celebradas en Palestina desde 2006, en las que venció Hamás y se saldaron con los islamistas expulsando a Fatah del enclave. Esto disparó el antagonismo entre ambas formaciones, que este acuerdo de gobierno en Gaza suaviza.

"La base legal del Comité son las leyes y reglas que rigen los Territorios Palestinos", establece el documento, que acerca a Hamás a la ANP, en manos de Fatah y que rige Cisjordania (pero no Gaza, desde la expulsión de los seculares en 2007).

Noticia al Dia / DW

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Un legado tangible: La UJGH custodia reliquias únicas del

Un legado tangible: La UJGH custodia reliquias únicas del "Médico de los Pobres"

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

FANB inicia despliegue de

FANB inicia despliegue de "Los Cuarteles van al Pueblo" en todo el país

Primera reunión de información del Consejo de gobierno pastoral en San Francisco

Primera reunión de información del Consejo de gobierno pastoral en San Francisco

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Noticias Relacionadas

Deportes

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

El atacante español no estará disponible ante Getafe
Al Dia

Primera reunión de información del Consejo de gobierno pastoral en San Francisco

Se realizó en las instalaciones del Auditorio de la alcaldía del Municipio San Francisco
Internacionales

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

El Gobierno de Donald Trump solicitó este viernes 19 de septiembre, a la Corte Suprema que le permita aplicar una…
Internacionales

Trump anuncia nuevo ataque a barco que “traficaba narcóticos ilícitos” en aguas internacionales del Caribe

Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido en el ataque

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025