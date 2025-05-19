La mañana de este lunes 19 de mayo, el vicepresidente Sectorial para Seguridad Ciudadana y Paz, y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Capitán Diosdado Cabello Rondón, en importantes declaraciones confirmó la detención de un grupo de personas calificadas como "terroristas" que intentaron ingresar por la frontera, buscando sabotear las elecciones legislativas y regionales del próximo 25 de mayo.

"Hemos capturado a varios con explosivos que iban a sabotear las elecciones y cuyos objetivos eran embajadas, comandos policiales y centros asistenciales".

Agregó que entre los objetivos también atacarían "para causar conmoción; lugares de los servicios públicos, transporte, estaciones de servicio, subestaciones eléctricas y personalidades del Gobierno y de la oposición, especialmente los que son los candidatos".

"Para hablar de esto tenemos documentos, conversaciones, pruebas a través de teléfonos", expresó.

Asimismo, refirió que se trata de 38 nuevas personas, entre ellos 17 extranjeros y 21 venezolanos. Unos entraron a través de vuelos desde Colombia y otros por la vía regular. Detalló que de los 38 nuevos detenidos, incluyen a explosivistas, coyotes y mercenarios.

"Desde hace algunos días nos llegó una información que yo alerté, pero lo ratifico, de ataques con explosivos dirigidos especialmente a embajadas acreditadas en Venezuela porque ellos en sus reuniones dicen (que) si le ponemos bombas a una embajada, el mundo entero se va a enterar y se hablará de la ‘debilidad’ del Gobierno. Gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos".

Detención de un hombre de Albania

Resaltó que recientemente, "se detuvo a un extranjero Albanés, y tenía nacionalidad colombiana, investigamos y resulta que está reclamado como un narcotraficante".

El ministro reveló que la reservación del hotel, vuelo y gastos habían sido cancelados desde Estados Unidos. Resaltó que le teléfono del detenido tiene información de mucho interés y que la información es "oro puro".

El alto funcionario indicó que siguen las investigaciones. "Cayeron funcionarios de varias instituciones que lamentablemente en todas estas operaciones de desmantelamiento que se vienen realizando por la seguridad del país". Además recordó que siguen trabajando en silencio y que la Operación Tun tún sigue activa.

Noticia al Día