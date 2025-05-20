"Impulsaremos la producción regional y recuperaremos los peajes": Luis Ratti, candidato independiente a la Gobernación del Zulia

El candidato independiente para la Gobernación del estado Zulia, Luis Alejandro Ratti, expresó este martes 20 de mayo durante una visita a Noticia al Día, que entre sus propuestas destaca la descentralización y estimular la producción regional a través del emprendimiento de nuevos inversionistas, con el fin de garantizar oportunidades de empleo y fortalecer la economía de la entidad.

Ratti, quien aspira ganar las elecciones del próximo domingo 25 de mayo apoyado por el partido Bandera Roja, durante su campaña política visitó los 21 municipios que integran la región zuliana para constatar cuáles son las principales debilidades que enfrenta cada comunidad y hablar con sus habitantes, a manera de crear un vinculo cercano y promover las ventajas de su plan de gobierno.

Para Ratti, uno de los puntos más importantes que resaltan entre sus propuestas es la reapertura del 85 por ciento de los espacios comerciales e industriales de la región, para garantizar nuevos empleos y optimizar la calidad de vida de las familias zulianas. Asimismo, manifestó su deseo de rehabilitar todo el sistema hospitalario de la región, incluyendo ambulatorios rurales y los Centros de Diagnostico Integral.

"Brindaremos apoyo a todas las madres en los barrios a través de nuestro plan Mamá Arepa y Mamá Almuerzo, destinado a nuestros niños en sus colegios, a personas discapacitadas y de la tercera edad, garantizándoles sus tres platos de comida diarios. No venimos a contribuir a mantener un conflicto político, venimos es a trabajar por el bienestar de todos los zulianos", dijo Ratti.

En materia de seguridad social, el candidato comentó sobre la creación de un paquete de atención médica privada destinado a los funcionarios policiales y sus familiares. También resaltó recuperar la recaudación y administración de todos los peajes del Zulia, con el propósito de rehabilitar todas las carreteras interestatales , colocándoles sus señales de tránsito, luces y los llamados "ojos de gato".

"Haremos que el Zulia sea la verdadera potencia de Venezuela. Si Dubái es una ciudad super moderna que fue construida en pleno desierto por donde el viento ni pasaba, ¿porqué nosotros no podemos hacer que de la tierra del Zulia brote la leche y la miel, si lo tenemos todo aquí mismo?. Con el talento de nuestra gente, sacaremos esta prolífera región hacia adelante", acotó Luis Ratti.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano