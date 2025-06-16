Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

Inauguran Feria Empresarial Hecho en Venezuela 2025 en Türkiye

«Esta mañana hemos dado apertura a una extraordinaria feria de lo hecho en Venezuela, en Türkiye. Hemos tenido la participación de más de doscientos empresarios venezolanos», declaró Godoy. «Igualmente ha habido una gran concurrencia del empresariado de Türkiye. Hemos realizado ruedas de negocios a temprana hora de la mañana», acotó

Por Andrea Guerrero

Inauguran Feria Empresarial Hecho en Venezuela 2025 en Türkiye
Foto: Agencia
En Estambul, Türkiye; este lunes se inauguró la Feria Empresarial Hecho en Venezuela 2025, a la cual se presentaron más de 200 empresas venezolanas para exponer sus ofertas en productos y servicios. Asimismo, arribó la ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior, Coromoto Godoy.

«Esta mañana hemos dado apertura a una extraordinaria feria de lo hecho en Venezuela, en Türkiye. Hemos tenido la participación de más de doscientos empresarios venezolanos», declaró Godoy. «Igualmente ha habido una gran concurrencia del empresariado de Türkiye. Hemos realizado ruedas de negocios a temprana hora de la mañana», acotó.

Seguidamente, expresó que «mientras estamos hablando aquí están ocurriendo nuevos encuentros B2B». Además, indicó que el ministro turco de Comercio, Ömer Bolat, acompañó a la delegación venezolana, y «exaltó el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, del presidente Erdogan y cómo nuestros líderes han hecho posible que hoy, superando las distancias geográficas, la barrera del idioma y la situación complicada en el comercio internacional que vivimos por la guerra económica desatada por la administración de los Estados Unidos contra el mundo».

Además, la comitiva venezolana se reunió con el presidente de la Agencia de Exportaciones de Turquía, Mustafa Gültepe, así como el presidente de la Cámara de Ankara, Gürsel Baran. Adicionalmente, las partes reunidas debatieron sobre los preparativos para la Feria de Productos de Türkiye en Venezuela, la cual se celebrará el próximo mes de noviembre.

Durante el transcurso de la tarde, este lunes, se realizarán una serie de conferencias, y una representante del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) conversarán sobre el marco legal que protege la inversión productiva en Venezuela. Igualmente, el superintendente de las Zonas Económicas Especiales, Johann Álvarez Márquez, expondrá los proyectos en desarrollo en dichas áreas. La delegación venezolana también la conforma la ministra de Turismo, Leticia Gómez; y la presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela y de Marca País, Daniella Cabello.

Noticia al Día / VTV

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025