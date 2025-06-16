Inauguran Feria Empresarial Hecho en Venezuela 2025 en Türkiye

En Estambul, Türkiye; este lunes se inauguró la Feria Empresarial Hecho en Venezuela 2025, a la cual se presentaron más de 200 empresas venezolanas para exponer sus ofertas en productos y servicios. Asimismo, arribó la ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior, Coromoto Godoy.

«Esta mañana hemos dado apertura a una extraordinaria feria de lo hecho en Venezuela, en Türkiye. Hemos tenido la participación de más de doscientos empresarios venezolanos», declaró Godoy. «Igualmente ha habido una gran concurrencia del empresariado de Türkiye. Hemos realizado ruedas de negocios a temprana hora de la mañana», acotó.

Seguidamente, expresó que «mientras estamos hablando aquí están ocurriendo nuevos encuentros B2B». Además, indicó que el ministro turco de Comercio, Ömer Bolat, acompañó a la delegación venezolana, y «exaltó el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, del presidente Erdogan y cómo nuestros líderes han hecho posible que hoy, superando las distancias geográficas, la barrera del idioma y la situación complicada en el comercio internacional que vivimos por la guerra económica desatada por la administración de los Estados Unidos contra el mundo».

Además, la comitiva venezolana se reunió con el presidente de la Agencia de Exportaciones de Turquía, Mustafa Gültepe, así como el presidente de la Cámara de Ankara, Gürsel Baran. Adicionalmente, las partes reunidas debatieron sobre los preparativos para la Feria de Productos de Türkiye en Venezuela, la cual se celebrará el próximo mes de noviembre.

Durante el transcurso de la tarde, este lunes, se realizarán una serie de conferencias, y una representante del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) conversarán sobre el marco legal que protege la inversión productiva en Venezuela. Igualmente, el superintendente de las Zonas Económicas Especiales, Johann Álvarez Márquez, expondrá los proyectos en desarrollo en dichas áreas. La delegación venezolana también la conforma la ministra de Turismo, Leticia Gómez; y la presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela y de Marca País, Daniella Cabello.

Noticia al Día / VTV