Inauguran la Expo Bolívar Transformación y Futuro 2024

La Expo Bolívar Transformación y Futuro 2024, en el municipio Caroní del estado Bolívar, fue inaugurada este miércoles 4 de diciembre desde los espacios del gimnasio Hermanas González.

El evento permite mostrar las potencialidades productivas y el desarrollo sostenible de la región. Esta jornada se realizará del 4 al 6 de diciembre y contará con la participación de más de 100 expositores.

En esta actividad estuvo presente el gobernador de la entidad, Ángel Marcano, quien destacó que el estado cuenta con una gran variedad de minerales, muchos recursos hídricos y ser el mayor generador de energía del país.

"Contamos con más del 80 por ciento de la energía nacional, que es una energía limpia". Insistió en que también tiene una gran capacidad agroindustrial.

"Hemos avanzado y eso nos permite poder presentar al país, las potenciales y los avances, que se han tenido en relación a esto. Con la recuperación de los servicios públicos y con la inventiva de nuestros trabajadores, se ha logrado incorporar materia prima nacional y sustituir importaciones, para comenzar con la recuperación económica del estado y del país", agregó.

Noticia al Día / VTV