Israel bombardea localidades en el sur del Líbano tras el lanzamiento de proyectiles de Hezbollah

Aviones de combate israelíes efectuaron este lunes “una serie de ataques” contra las localidades de Yaroun, Maron al Ras y Hanin, fronterizas con Israel, después del lanzamiento de dos proyectiles reivindicado por el grupo chií Hizbulá, informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

“Aviones de combate enemigos llevaron a cabo una serie de ataques alrededor de las 18.30 horas (16.30 GMT) de hoy contra las localidades de Yaroun, Maron al Ras y Hanin, en el distrito de Bint Jbeil”, dijo la ANN en una breve alerta, sin aportar información sobre víctimas mortales o daños materiales.

Este bombardeo tiene lugar pese a la entrada en vigor, la madrugada del pasado miércoles, de una frágil tregua entre Israel y Hizbulá que puso fin a poco más de un año de hostilidades entre ambos que provocaron alrededor de 4.000 muertos solo en el Líbano, la gran mayoría en los dos últimos meses de ofensiva israelí.

Esta escalada se produce, además, después de que Hizbulá reivindicara su primer ataque desde el inicio del alto el fuego, que según el grupo fue dirigido contra una posición israelí en Ruwaisat al Alam, en una zona fronteriza disputada de Kafr Shuba (cerca de las granjas de Shebaa, un territorio al que los israelíes se refieren como el monte Dov, en los Altos del Golán sirios ocupados).

El movimiento chií defendió este acto como una “respuesta defensiva de advertencia inicial” tras lo que calificó de violaciones reiteradas de las cláusulas del acuerdo de alto el fuego por Israel.

Tras ese ataque, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió que Israel responderá “con firmeza” al lanzamiento de proyectiles de Hizbulá y consideró que la acción “constituye una grave violación del alto el fuego”.

Desde la entrada en vigor de la tregua, ambas partes se han acusado mutuamente de incumplir el acuerdo, aunque el alto el fuego continúa en vigor y los ataques se han reducido considerablemente.

Esta mañana, el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, acusó a Israel de violar al menos en 54 ocasiones el alto el fuego, y pidió al comité encargado de supervisar la aplicación de la tregua que obligue a los soldados israelíes a abandonar el país.

Noticia al Dia / EFE