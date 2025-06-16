Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

Jefe de Estado aprobó reabrir vuelos directos con República Dominicana

Advirtió que un funcionario de las autoridades de aeronáutica de la isla declaró que necesitaba un memorándum, como buen burócrata

Por Andrea Guerrero

Jefe de Estado aprobó reabrir vuelos directos con República Dominicana
Foto: VTV
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los cantantes dominicanos Sergio Vargas, Fernandito Villalona y amigos del reconocido Rubby Pérez, así como familiares del cantautor, solicitaron al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, reabrir los vuelos aéreos entre la isla y Venezuela, propuesta que fue aprobada este domingo de inmediato por el jefe de Estado.

“Sergio Vargas me dijo: ‘La comunidad dominicana y la venezolana que vive allá me pidió que propusiera que reabran los vuelos directos Caracas-Santo Domingo’. Y le dije, ¿verdad? ¡Qué bueno, me parece muy bien! ¡Está aprobado! Vamos a abrirlos mañana mismo. Quedaron locos”, reveló el presidente Maduro, durante el programa semanal Con Maduro+, edición 82, donde acotó que, ahora, la «pelota» está del lado de las autoridades dominicanas, para que respondan a las solicitudes de las comunidades de ambas naciones.

«Decidí abrir, nuevamente, los vuelos Caracas-Santo Domingo, para comunicarnos. Nuestras aerolíneas están listas y a la espera de que los responsables del Instituto Aeronáutico Dominicano accedan», explicó al analizar la Semana Presidencial.

Advirtió que un funcionario de las autoridades de aeronáutica de la isla declaró que necesitaba un memorándum, como buen burócrata. “El burócrata del instituto aeronáutico necesita un papel firmado, bueno, allá los burócratas, pero la decisión está tomada, la pelota está del lado del gobierno dominicano”.

“Que vuelvan los vuelos y agradezco a Sergio Vargas, a Fernandito y Zulinka Pérez, por hacer esta solicitud de los venezolanos que viven allá o de aquellos que gustan ir a República Dominicana”.

Noticia al Día / VTV

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Seis jóvenes venezolanos representan al país en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía en Rusia

Seis jóvenes venezolanos representan al país en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía en Rusia

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

Vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo pública la carta que el presidente Maduro envió a Donald Trump

Vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo pública la carta que el presidente Maduro envió a Donald Trump

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada "Los cuarteles van al pueblo" y anuncia operación Cumanogoto 200 en el estado Sucre

Dos milagros en evaluación podrían llevar a la canonización de la beata venezolana Madre María de San José

Dos milagros en evaluación podrían llevar a la canonización de la beata venezolana Madre María de San José

"El Peregrino de los Andes", se descompensó antes de culminar su travesía

Noticias Relacionadas

Zulia

Activan servicio de agua para el municipio Cabimas

La Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), activó el Servicio Gravedad Red Alta/Laureles/Ciudad Sucre, este domingo, 21 de septiembre para…
Zulia

La Virgen del Rosario de Cabimas se viste de fiesta: Develan 15 mantos en su honor

En un acto de profunda fe y devoción, la feligresía de Cabimas, estado Zulia, participó este sábado, 20 de septiembre,…
Zulia

Lluvia, truenos y ráfagas de viento se registran en Maracaibo este domingo 21-Sep

Durante la tarde de este domingo, 21 de septiembre, se registran lluvias en gran parte de la ciudad de Maracaibo,…
Sucesos

Accidente entre moto y carro deja un herido en la calle 72 con av 3-E

Hasta el momento se desconoce la identidad del joven y buscan a sus familiares

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025