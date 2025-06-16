Jefe de Estado aprobó reabrir vuelos directos con República Dominicana

Los cantantes dominicanos Sergio Vargas, Fernandito Villalona y amigos del reconocido Rubby Pérez, así como familiares del cantautor, solicitaron al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, reabrir los vuelos aéreos entre la isla y Venezuela, propuesta que fue aprobada este domingo de inmediato por el jefe de Estado.

“Sergio Vargas me dijo: ‘La comunidad dominicana y la venezolana que vive allá me pidió que propusiera que reabran los vuelos directos Caracas-Santo Domingo’. Y le dije, ¿verdad? ¡Qué bueno, me parece muy bien! ¡Está aprobado! Vamos a abrirlos mañana mismo. Quedaron locos”, reveló el presidente Maduro, durante el programa semanal Con Maduro+, edición 82, donde acotó que, ahora, la «pelota» está del lado de las autoridades dominicanas, para que respondan a las solicitudes de las comunidades de ambas naciones.

«Decidí abrir, nuevamente, los vuelos Caracas-Santo Domingo, para comunicarnos. Nuestras aerolíneas están listas y a la espera de que los responsables del Instituto Aeronáutico Dominicano accedan», explicó al analizar la Semana Presidencial.

Advirtió que un funcionario de las autoridades de aeronáutica de la isla declaró que necesitaba un memorándum, como buen burócrata. “El burócrata del instituto aeronáutico necesita un papel firmado, bueno, allá los burócratas, pero la decisión está tomada, la pelota está del lado del gobierno dominicano”.

“Que vuelvan los vuelos y agradezco a Sergio Vargas, a Fernandito y Zulinka Pérez, por hacer esta solicitud de los venezolanos que viven allá o de aquellos que gustan ir a República Dominicana”.

Noticia al Día / VTV