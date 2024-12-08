Joe Biden se pronuncia sobre Bashar al-Ásad: "Por fin ha caído"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció este domingo 8 de diciembre en referencia a la caída del expresidente de Siria, Bashar al-Ásad.

Cabe destacar que los rebeldes sirios tomaron la capital y obligaron a Bashar al-Ásad a irse del país. Por su parte, las Fuerzas Armadas ordenaron a las tropas que anunciaran su rendición.

"Después de 13 años de guerra civil en Siria, más de medio siglo de brutal gobierno autoritario por parte de Bashar al-Ásad y su padre antes de él, las fuerzas rebeldes han obligado a Ásad a renunciar a su cargo y huir del país… Por fin su régimen ha caído" fueron las palabras del mandatario.

A su vez, prometió enviarle miles de millones de dólares al nuevo gobierno yihadista de Siria, luego del derrocamiento a Bashar al-Assad.

Noticia al Dia