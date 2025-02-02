Viernes 15 de agosto de 2025
Internacionales

Jorge Ramos: “Alguien tenía que hablar por los migrantes, y Petro fue quien lo hizo"

"Son personas que dejaron sus países por la pobreza, o la violencia, y que muchas veces pagan el costo de trabajar en Estados Unidos a pesar de tener a sus familias lejos"

Por Christian Coronel

Jorge Ramos: “Alguien tenía que hablar por los migrantes, y Petro fue quien lo hizo
El periodista Jorge Ramos señaló que, pese a que no comparte las mismas ideas del presidente colombiano, resalta su actitud al traer a los colombianos indocumentados en aviones dispuestos por el Gobierno de Petro.

Ramos, quien fue reportero de la cadena estadounidense Univisión, aprovechó para destacar la posición del presidente Gustavo Petro frente al trato dado a los colombianos que fueron deportados en aviones estadounidenses, en donde denunciaron que fueron esposados y encadenados.

Alguien tenía que salir a defender a los colombianos, y Gustavo Petro lo hizo”, dijo el reportero internacional en dos ocasiones, lo que generó controversia en el público asistente a su presentación.

A su vez, dijo: "Son personas que dejaron sus países por la pobreza, o la violencia, y que muchas veces pagan el costo de trabajar en Estados Unidos a pesar de tener a sus familias lejos".

Además, el comunicador recordó lo manifestado por la Cancillería de Colombia, al mencionar que los colombianos deportados por el Gobierno de Trump, y que llegaron a Bogotá en días pasados, no tenían antecedentes penales, tanto en Colombia como en Estados Unidos.

Según el periodista, quien aseguró no compartir con las ideas del presidente colombiano, Gustavo Petro ha asumido una postura que muchos otros líderes de la región han evitado, al denunciar abiertamente los abusos y las condiciones inhumanas a las que han sido sometidos los migrantes deportados.

“Como inmigrante que soy, puedo decir que alguien tenía que hablar por ustedes. Y uno de los problemas con personajes autoritarios como Donald Trump es que si los dejas actuar, y si te quedas callado, es sumamente difícil”, expresó Ramos.

Noticia al Dia / Infobae

