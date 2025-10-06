Jorge Rodríguez advierte planes terroristas contra Embajada de EEUU en Venezuela

El diputado Jorge Rodríguez, responsable del Diálogo por la Paz en Venezuela, informó sobre la existencia de una amenaza que comprometería la seguridad de la Embajada de Estados Unidos en el país.

Según Rodríguez, el Gobierno estadounidense ha sido notificado por tres vías distintas sobre una situación considerada crítica. La advertencia señala que sectores radicales estarían planificando una acción encubierta que incluiría la colocación de artefactos explosivos en la sede diplomática.

En su comunicado, el parlamentario indicó que también se ha informado a una representación diplomática europea, con el propósito de que esta transmita la gravedad del caso al personal estadounidense acreditado en Venezuela.

Noticia al Día / VTV