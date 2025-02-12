Jorge Rodríguez: Ninguno de los deportados tienen relación con el Tren de Aragua

Este martes 11 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que ninguno de los connacionales deportados desde Estados Unidos pertenece a la banda criminal del Tren de Aragua.

"De los 190 enviados ayer (lunes), muy pocos tienen algún tipo de cuenta menor con la justicia y ninguno pertenece al Tren de Aragua", recalcó.

Estas declaraciones fueron realizadas en la sesión de hoy, en la que Rodríguez aseveró que el envío de los aviones de Conviasa no fue una exigencia del gobierno de Donald Trump, sino un compromiso del gobierno nacional en traer a los venezolanos.

"La exigencia hecha por el presidente Maduro fue que nosotros no vamos a estar aceptando ni aviones militares ni que nos estén trayendo a los migrantes cargados de cadenas; nosotros les enviamos los aviones. No fue una exigencia, pero eso es lo que dicen los sembradores de mentiras y patrañas: no fue una exigencia de la administración estadounidense, fue una exigencia del gobierno venezolano", expresó.

Además, Rodríguez enfatizó que el gobierno estadounidense quiere que el gobierno venezolano colabore y coopere en el combate contra el crimen organizado para eliminar las bandas de coyotes, por lo que solicitó a EEUU que extraditen a Juan Guaidó, a Leopoldo López, Carlos Vecchio, Julio Borges, Carlos Paparoni para erradicar con la delincuencia.

Noticia al Día / VTV