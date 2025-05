AN aprobó por unanimidad el Proyecto de Acuerdo en Respaldo a la convocatoria realizada por el CNE para elegir a las Diputadas y Diputados a la AN, Gobernadoras y Gobernadores y las Legisladoras y Legisladores de los Consejos Legislativos de Estado, el 27 de abril.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, propuso ante la plenaria legislativa que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aplique la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar a dirigentes políticos, sus representantes en Venezuela, partidos y sus grupos políticos en el país, que en cara a los próximos comicios electorales representen una amenaza a la expresión democrática.

Rodríguez felicitó el trabajo del CNE, al presentar el cronograma del las próximas megaelecciones y resaltó la participación del máximo órgano legislativo en la reforma de la Ley de Procesos Electorales para la aprobación de esta mega jornada electoral que agrupará los comicios para elegir a los nuevos diputados, gobernadores, alcaldes y legisladores en todo el territorio nacional.

También abordó dentro de la agenda de debate pautada para la sesión ordinaria, de este martes 28 de enero, el punto de reconocimiento y acatamiento de los resultados arrojados por el CNE en todos los procesos electorales que se realicen el país. Aseguró que debido a la magnitud de los comicios electorales agendados para este 2025, que en total suman nueve elecciones, es crucial que se reconozcan los resultados que arroje el proceso y los mecanismos competentes.

"No solamente me refiero a la Ley de Partidos Políticos, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, para defender la República, para defender la paz, para defendernos del terrorismo y del fascismo, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Libertados Simón Bolívar contra el Bloqueo y por la Defensa de la Patria, en ese sentido voy a proponer que la Asamblea Nacional oficie al Consejo Nacional Electoral a los efectos de que en el momento de las postulaciones se apliquen las novísimas leyes e instrumentos que la AN aprobó", dijo.

Por otra parte, criticó la participación de los actores políticos de la oposición venezolana que han utilizado las elecciones como un trampolín para cometer delitos usando sus puestos de elección popular.

"Es que ya queda demostrado que hay un sector de la vida política en Venezuela que utiliza las elecciones y utiliza los cargos de elección popular para la conspiración, para el desmadre, para el robo, para el tráfico de armas, para el tráfico de personas."

Señaló que algunos alcaldes y alcaldesas que son electos para cumplir con las funciones que les son establecidas por la Constitución, luego de ser elegidos aprobechan su estatus de poder para "ver cómo trafican con armas, empiezan a ver cómo traen mercenarios a Venezuela, como utilizan su condición de alcaldes limítrofes, para permitir que mercenarios, paramilitares y narcotraficantes entren desde Colombia hacia Venezuela", por lo cual destacó que en defensa de la República, la AN tiene que pedir y también vigilar que se aplique con todo el rigor de la Ley.

"Quien quemó, quien llamó a matar, quien está llamando a atentar en contra del desarrollo pleno de nuestra economía, no puede venir ahora con la cara lavada y con la foto en un afiche a decir que es candidata, que es candidato y que le perdonen esta y otras, !no más!", sentencio.

Respaldo a las megalecciones convocadas por el CNE

La plenaria legislativa aprobó por unanimidad el Proyecto de Acuerdo en Respaldo a la convocatoria realizada por el CNE para elegir a las Diputadas y Diputados a la AN, Gobernadoras y Gobernadores y las Legisladoras y Legisladores de los Consejos Legislativos de Estado, que se realizará el próximo 27 Abril.

Por su parte, Rodríguez aseguró que desde las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico reconocerán todo los resultados, cuales fueran, que se emanen de las máquinas del CNE en las próximas elecciones del 2025.

Finalmente, hizo un llamado a los diputados para acompañar al CNE en el proceso de organización de los eventos electorales tanto para los próximos diputados como para los poderes regionales y municipales.

