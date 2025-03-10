Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Jóvenes zulianos se inscriben para votar y piden más tiempo para el registro electoral

Los jóvenes destacaron su entusiasmo y compromiso con la democracia, considerando este proceso como un paso fundamental para ejercer su derecho al voto

Por Andrea Guerrero

Jóvenes zulianos se inscriben para votar y piden más tiempo para el registro electoral
Foto: Cortesía
Este 10 de marzo, un grupo de jóvenes estudiantes universitarios asistió a la sede del Concejo Nacional Electoral (CNE) en La Barraca, Maracaibo, con el objetivo de inscribirse o actualizar su Registro Electoral Permanente, con miras a las próximas elecciones parlamentarias y regionales, programadas para el 25 de mayo de 2025.

Los jóvenes destacaron su entusiasmo y compromiso con la democracia, considerando este proceso como un paso fundamental para ejercer su derecho al voto.

Durante la jornada, los estudiantes universitarios aprovecharon el momento para hacer un llamado a las autoridades del CNE a considerar la extensión del periodo para la inscripción en el registro electoral.

Los presentes señalaron que la juventud continúa apostando por las vías electorales, demostrando su responsabilidad y compromiso con el futuro de la nación.

“Este movimiento no tiene colores ni banderas políticas. Es el derecho de cada ciudadano a expresarse, a decidir, a formar parte del destino de su país. Es el despertar de una juventud que se niega a ser espectadora y que ha decidido ser protagonista”, indicó uno de los voceros, reafirmando el carácter inclusivo y plural de la movilización juvenil.

En sus intervenciones, los estudiantes también agradecieron la participación de los presentes en el proceso de inscripción. Voceros como José Bautista, José García, Michell González y Hillary Oliveros reiteraron la importancia de ser parte activa de la democracia.

“Hoy demostramos que la juventud sigue apostando por el futuro del país a través de las vías democráticas. La inscripción es un paso importante, pero necesitamos más tiempo para que todos puedan participar”, comentó José García, quien instó al CNE a extender el plazo para que más venezolanos puedan registrarse.

Michelle González agregó que los jóvenes se han movilizado de manera pacífica y consciente de su compromiso. “Estamos aquí porque creemos en la democracia. Sabemos que la participación es el camino para transformar nuestro país. El voto es nuestra herramienta para generar cambios y no podemos quedarnos callados”, subrayó.

Por su parte, Hillary Oliveros destacó que la juventud de Venezuela está dispuesta a tomar las riendas de su futuro. “Hoy, desde el Zulia, le decimos a toda Venezuela: nuestra voz cuenta, nuestro voto cuenta. No vamos a quedarnos callados”, afirmó, destacando el carácter decidido de los jóvenes venezolanos.

Los voceros también expresaron su preocupación por el corto plazo disponible para que todos los ciudadanos puedan inscribirse. En este sentido, recalcaron que, de no anunciarse una prórroga en el registro electoral, muchos venezolanos se verán excluidos del proceso electoral del 25 de mayo, lo que afectaría el derecho de participación de una gran parte de la población.

Noticia al Día / Nota de prensa

