El periodista zuliano Juan Carlos Fernández denunció, este miércoles, haber sido inhabilitado como candidato a las elecciones parlamentarias pautadas para el próximo 25 de mayo.

"Hoy me ha llegado la información de que a mi candidatura a la Asamblea Nacional que ha sido propuesta por el partido Un Nuevo Tiempo y por el partido Unidad y Cambio ha sido rechazada, rechazada de modo ilegal".

El comunicador sostiene que su inhabilitación responde a una decisión política, sin fundamento jurídico, pues, hasta la fecha no posee una investigación en contraloría, ni una sanción penal que lo inhabilite. "No estoy inhabilitado políticamente, pero he sido inhabilitado ilegalmente por una decisión política no una decisión jurídica que hoy me dejas sin posibilidad de representar a mi estado y a mi pueblo en la asamblea nacional".

En este sentido, Fernández aseguró que tiene 25 años sin ser funcionario público y que esta decisión representa un atropello a la constitución a la constitucionalidad.

Agregó que tampoco se ha prestado para solicitar "invasiones de ninguna naturaleza ni sanciones", y aseguró que desde hace 26 años defiende la libertad, la democracia, la paz y la unidad, en pro de encontrar una salida constitucional y democrática a la crisis que vive el país.

"Yo voy a insistir en que sigamos explorando la ruta que nos da la Constitución Nacional, para alcanzar un acuerdo que vuelva a unir a los venezolanos eso jamás lo voy a abandonar", por otro lado, enfatizó que continuará luchando con más fuerza.

"Voy a acompañar a mis amigos y a mis compañeros candidatos a la Asamblea Nacional, porque necesitamos que haya gente en la AN, que genere un muro de contención constitucional a los ánimos de eso que llama la Iglesia Católica Venezolana el autocratísmo totalitario o total bueno allí hay que colocarle un muro de contención y que entiendan los señores de la cúpula del poder que en este país hay una democracia y hay una ley y esa ley y esa democracia debe cumplirse y respetarse", puntualizó.

Fernández señaló: "particularmente continuaré desde el sitio que me corresponda y que me toque defendiendo al zulia, a los zulianos, a la descentralización al derecho, a tener un Estado próspero, a defender la zulianidad, porque si no soy capaz de defender la zulianidad no soy capaz de defender la venezolanidad por lo tanto de aquí en adelante todo este esfuerzo de estos dos meses va a ser para respaldar a nuestros candidatos a la AN, la participación y el voto como un mecanismo para superar la crisis".

Finalmente, el reconocido periodista anunció su apoyo y respaldo a la reelección del gobernador del estado Zulia Manuel Rosales Guerrero, para darle continuidad a su actual gestión. "Así pues mis queridos amigos, mis queridos hermanos, pueblo del zulia, pueblo de Venezuela, cuenten con Juan Carlos Fernández compañeros diputados aspirantes a diputados, candidatos a diputados, cuenten con mi palabra de apoyo, señor gobernador del estado zulia y candidato a la reelección Manuel Rosales Guerrero cuente con mi apoyo y mi respaldo".

Noticia al Día