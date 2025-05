Julio César Pineda declina como candidato a la gobernación del Esequibo

El candidato independiente venezolano Julio César Pineda anunció este jueves, 22 de mayo, su declinación como aspirante a la gobernación de la región del Esequibo en los comicios del próximo domingo 25 de mayo, aunque mantiene su postulación al Parlamento.

Pineda calificó la elección de autoridades en este territorio en disputa con Guyana como un acto meramente "metafórico" y no una ocupación real, enfatizando que "ahí no vamos a ocupar territorio, ahí no vamos a tener Gobernación física, no vamos a tener palacio de Gobierno, es una manifestación de nacionalidad".

El exembajador subrayó que la preocupación por el Esequibo debe ser una cuestión nacional, más allá de lo regional. Destacó la importancia de actos de "soberanía" y abogó por continuar con "actividades simbólicas" y fortalecer la diplomacia venezolana en Guyana, dada la relevancia de resolver el conflicto por las vastas reservas de petróleo en la zona.

Noticia al Día con información de EFE