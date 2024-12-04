La oposición en Corea del Sur presenta una moción para destituir al presidente Yoon

La principal fuerza opositora de Corea del Sur, el Partido Demócrata (PD), y otras cinco formaciones presentaron este miércoles una moción parlamentaria para la destitución del presidente Yoon Suk-yeol, después de que el mandatario viera revocada la ley marcial que declaró en la víspera.

Las seis formaciones han iniciado así el proceso parlamentario que podría desembocar en la suspensión del ejercicio del poder de Yoon, cuyo partido gobierna en minoría.

La figura del presidente ha quedado sometida a un enorme desgaste tras recurrir a la ley marcial para proteger el “orden constitucional” contra actividades “anti-estatales” y “fuerzas pronorcoreanas”, según dijo.

El Partido Demócrata (PD), tachó su declaración de la ley marcial como “una clara violación de la Constitución”, en un comunicado en el que también afirmó que el mandatario no cumplió con ninguno de los requisitos legales para recurrir a esa medida excepcional.

El propio PD, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional, y otras fuerzas opositoras sacaron adelante una moción para levantar la ley marcial unas seis horas después de que fuera declarada Yoon, forzando al Ejecutivo a retirar la medida.

Ahora, presentada la moción de destitución, la Asamblea Nacional tiene un plazo de 72 horas para votarla, y para aprobarla serán necesarios los apoyos de al menos 200 de sus 300 escaños.

El PD y otras fuerzas sumaron 190 votos en la víspera para revocar la ley marcial, con lo que solo necesitarían una decena de votos más para suspender de sus funciones a Yoon (el bloque conjunto de la oposición suma en total 192 escaños).

Desde el propio Partido del Poder Popular de Yoon se ha criticado su decisión de aplicar la ley marcial -el líder de la formación, Han Dong-hoon, dijo que era una medida “errónea” y prometió que trabajaría para “detenerla junto al pueblo”-, y algunos de sus diputados votaron de hecho a favor de revocarla.

Todo ello deja en una posición de creciente debilidad al mandatario surcoreano, que no ha vuelto a hacer ninguna aparición ni declaración pública desde que anunciara en la madrugada de hoy el levantamiento de la ley marcial tras la votación parlamentaria.

La mayoría de los millares de personas que se congregaron en la víspera frente a la Asamblea Nacional para reclamar la dimisión de Yoon se habían dispersado ya a mediodía del miércoles, aunque algunos grupos todavía permanecían concentrados frente al edificio, aún rodeado de un amplio dispositivo de seguridad, según informaron los medios locales.

Los manifestantes desafiaron las órdenes del mando militar decretado bajo la ley marcial, que prohibieron durante la vigencia de esa medida toda actividad política, incluyendo las manifestaciones o protestas, y mientras cerca de 300 soldados entraban en las premisas de la Asamblea Nacional para tratar tomar el órgano legislativo, lo que no llegó a producirse.

Parlamentarios del PD y simpatizantes de este partido participaron en otra concentración este miércoles frente al parlamento y reclamaron la dimisión de Yoon con lemas cantados y escritos en carteles, en los que también se llamaba a sacar adelante la destitución del presidente.

El líder del grupo parlamentario de este partido, Park Chan-dae, afirmó que Yoon “no está en su sano juicio” y le acusó de “liderar una rebelión interna” por la que debe someterse a “investigación por las autoridades y destituido parlamentariamente”, en declaraciones a los medios.

Park también afirmó que las tropas surcoreanas enviadas por el mando militar bajo la ley marcial “bloquearon junto a la policía la entrada (de la Asamblea Nacional) y llegaron a penetrar en el edificio, lo que supone un crimen de sedición”.

Asimismo, la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU), el mayor grupo sindical de Corea del Sur, prometió este miércoles iniciar una huelga indefinida hasta que el presidente asuma la responsabilidad de su declaración de la ley marcial en la víspera y dimita.

"Nos mantendremos unidos con el pueblo y lideraremos la lucha por la renuncia inmediata del presidente Suk-yeol”, dijo un funcionario de la KCTU durante una rueda de prensa en la oficina del grupo.

Noticia al Dia / EFE