Le Pen amenaza con derrocar el Gobierno francés al sumarse a la moción de la izquierda 

El Gobierno de Michel Barnier pende de un hilo: enfrenta una de las crisis más severas de su corta gestión como primer ministro de Francia.

Con tan solo tres meses en el cargo, Barnier se encuentra atrapado entre las exigencias de la extrema derecha, liderada por Marine Le Pen, y la presión de la izquierda parlamentaria.

Esto debido a que ambos quieren forzar su caída mediante una moción de censura si no logra aprobar el proyecto de ley de finanzas de la Seguridad Social. Se trata de un texto presupuestario, clave para estabilizar el déficit fiscal de Francia.

Barnier, situó este lunes a su Gobierno minoritario al borde del abismo tras abrir la puerta de una moción de censura después de anunciar la adopción sin voto parlamentario de los presupuestos de la Seguridad Social para 2025.

Dicho esto, Marine Le Pen y su partido han amenazado con apoyar una moción de censura a menos que el primer ministro Michel Barnier modifique su presupuesto de 2025 para indexar las pensiones a la inflación, entre otras demandas.

Le Pen dijo a Barnier que tiene que hacer los cambios antes del lunes, que es cuando se espera que los legisladores de la oposición inicien el proceso para convocar la moción de censura.

J'appelle les Français à ne pas croire la communication gouvernementale qui fait du catastrophisme pour essayer de sauver la mise.



Si le gouvernement est censuré, c'est le budget de l'année dernière qui s'appliquera. pic.twitter.com/UV01PKjMLY — Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 2, 2024

Noticia al Dia / Artículo 14