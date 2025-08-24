Domingo 24 de agosto de 2025
Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

Rafael Ramírez fue detenido el pasado 2 de octubre de 2024

Por María Briceño

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez
Rafael Ramírez Colina, Alcalde de Maracaibo. Foto: NAD
Durante la madrugada de este domingo 24 de agosto, el dirigente Henrique Capriles Radonski, informó que fueron excarcelados 13 presos políticos, entre ellos, se encuentran: Américo De Grazia, ex legislador y ciudadano italiano, Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo y Gorka Carnevalli.

Por otro lado, los opositores Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, el excalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso, les fue otorgado el arresto domiciliario, lo que restringe su libertad, pero les permite regresar a su casa bajo vigilancia.

El pasado 2 de octubre el entonces alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, fue detenido junto a Diana Berrío, quien fue directora de Talento Humano, y Margarita Assenzo.

Noticia al Día

