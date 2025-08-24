Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

Durante la madrugada de este domingo 24 de agosto, el dirigente Henrique Capriles Radonski, informó que fueron excarcelados 13 presos políticos, entre ellos, se encuentran: Américo De Grazia, ex legislador y ciudadano italiano, Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo y Gorka Carnevalli.

Por otro lado, los opositores Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, el excalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso, les fue otorgado el arresto domiciliario, lo que restringe su libertad, pero les permite regresar a su casa bajo vigilancia.

El pasado 2 de octubre el entonces alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, fue detenido junto a Diana Berrío, quien fue directora de Talento Humano, y Margarita Assenzo.

Lee también: reitera respaldo a la gestión de Rafael Ramírez

Noticia al Día