Los insurgentes anuncian un toque de queda en Damasco de 13 horas tras controlar la capital de Siria y derrocar a Al-Asad

Los insurgentes que han tomado este domingo el control de Damasco anunciaron un toque de queda en la capital siria de trece horas.

"El Mando de Operaciones Militares anuncia el toque de queda en la ciudad de Damasco a partir de las 4 de la tarde y hasta las 5 de la madrugada”, según un comunicado de los rebeldes, que no detalló cuándo entra en vigor ni hasta cuándo durará.

Los insurgentes declararon Damasco “libre” del presidente Bashar al Asad tras doce días de ofensiva iniciada por una coalición liderada por el grupo islamista Organismo de Liberación del Levante junto a otras facciones respaldadas por Turquía.

La ofensiva comenzó el pasado 27 de noviembre y en pocos días ha desmoronado las defensas del gobierno de Damasco, tomando primero Alepo, la segunda ciudad del país, y luego Hama.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos asegura que el presidente sirio abandonó el aeropuerto de la ciudad en un avión “especial”.

Además, la ONG con sede en el Reino Unido y una importante red de colaboradores en el terreno, indicó que “los oficiales de las topas de seguridad del régimen se retiraron del Aeropuerto Internacional de Damasco tras el despegue de un avión privado que probablemente transportaba a Bashar al Asad”.

