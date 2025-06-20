Luis Caldera anuncia su gabinete: Ángela Fernández es la Secretaria de Gobierno

Este viernes 20 de junio, el gobernador del estado Zulia, Ing. Luis Caldera, anunció quienes integrarán el gabinete ejecutivo que lo acompañará en su plan de gobierno de puertas abiertas para la gente y con la gente.

Como secretaria de Gobierno, fue nombrada Ángela Fernández; en la cartera regional de Administración y Finanzas, Alicia Villalobos; en Infraestructura, Rafic Souki; en Educación, Yamely Suárez y en Cultura, Giovanny Villalobos.

Foto: cortesía

Para la Secretaría de Salud, fue designada Noly Fernández; para Educación Superior, Enrique Parra; para la de Deportes, Fidel Madroñero; en Desarrollo Social, Yuris Agustina Gómez y en Promoción y Prevención Ciudadana, Silvestre Villalobos.

La Secretaría de Ambiente, Tierras y Ordenación Territorial, Freddy Rodríguez; en la de Asuntos de Energía Eléctrica, Rafael Colmenares; en la de Gas y Energías Alternativas, Richard Guanipa y en la de Comercio Exterior, Inversión y Cooperación Técnica Internacional, Mario Isea.

Completan las secretarías de Planificación y Estadísticas, Helímenas Espina; de Educación Superior, Enrique Parra, y en la de Información y Prensa, Gisela Chacín.

Igualmente, Freddy Rodríguez, quien se desempeñó como presidente de Hidrológica del Lago de Maracaibo, ocupará el cargo de secretario de Ambiente.

Foto: cortesía

Foto: cortesía

Lee también: Gobernador electo Luis Caldera participa en elecciones de legisladores indígenas

Noticia al Día/Nota de prensa