Luis Caldera cerrará su campaña electoral frente a La Chinita

El candidato a la Gobernación del estado Zulia, Luis Gerardo Caldera Morales, cerrará su campaña electoral este miércoles 21 de mayo.

El evento tendrá lugar frente a la emblemática Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, un punto de encuentro significativo para los marabinos.

La concentración está pautada para las 3:00 de la tarde, y se espera una gran afluencia de simpatizantes que acompañarán a Caldera en su último llamado al voto antes de las elecciones.

Se anticipa que el candidato presentará sus propuestas finales y reiterará su compromiso con el desarrollo y bienestar de la región.

Noticia al Día