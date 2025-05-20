Luis Caldera en Maracaibo: El Zulia tiene el reto de convertir a la región en la primera potencia de Venezuela

El candidato del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) a la Gobernación del estado Zulia, Luis Caldera, indicó que el pueblo zuliano tiene el reto de convertir a la región en la primera potencia de Venezuela y, para lograrlo, trabajará con la Red Hospitalaria.

Durante un recorrido casa por casa en la parroquia Idelfonso Vásquez, en el municipio Maracaibo, afirmó que el próximo domingo el pueblo del Zulia votará por la paz.

"Hoy estamos aquí para decirle al Zulia que llegó la hora de la esperanza, de la paz y del derecho a servicios básicos y hospitales dignos, porque gobernaremos con la gente. Por eso vamos a recuperar el Zulia el 25 de mayo”, expresó.

También destacó que su compromiso con la población zuliana se fundamenta en la mejora de servicios esenciales. Entre sus principales propuestas figura el acceso al agua potable y la rehabilitación de la vialidad para garantizar condiciones óptimas a las comunidades indígenas y sectores populares.

Además, aseguró que, de ganar la gobernación, su gestión se enfocará en atender directamente las necesidades de las Comunas y Consejos Comunales, donde priorizará la solución de los problemas más urgentes.

“Vamos a gobernar en territorio, en las llamadas zonas de silencio, porque en revolución no hay zonas de silencio, hay agenda de acción, mapas de soluciones y transferencia de recursos”, aseveró, además de resaltar su intención de impulsar estrategias concretas para el desarrollo de la entidad.

Finalmente, reiteró su llamado a la participación ciudadana. “Nos hemos reunido con distintos sectores para fortalecer sus derechos: mujeres, médicos, transportistas. Este domingo el pueblo del Zulia votará por la paz y la soberanía”, concluyó Caldera.

