Luis Ratti anuncia candidatura a la Gobernación del Zulia

El político Luis Ratti anunció, este jueves 13 de marzo, su intención de postularse para la gobernación del estado Zulia, con el objetivo de ofrecer a los zulianos una propuesta alternativa, así lo informó en una entrevista con el periodista Rafael Galicia.

Ratti explicó que su candidatura representa un esfuerzo colectivo de diversas organizaciones, movimientos e iglesias, con el fin de presentar a los mejores candidatos para los cargos públicos del estado.

Durante la entrevista, el candidato recalcó el impacto negativo que ha tenido el bloqueo económico en la región, especialmente en la ciudad de Maracaibo, donde muchas empresas se han visto obligadas a cerrar.

El político se mostró consciente de que tanto el gobierno nacional como el actual gobernador del Zulia presentarán sus propios candidatos, pero aseguró que su propuesta ofrecerá una alternativa diferente a los votantes

Noticia al Día / Rafael Galicia