Domingo 26 de octubre de 2025
Internacionales

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Ambos mandatarios acordaron realizar visitas recíprocas

Por Christian Coronel

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela
En un encuentro bilateral calificado como “excelente” por ambas partes, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Estados Unidos, Donald Trump, establecieron las bases para avanzar en una compleja agenda comercial y en la postura regional de Brasil, que incluye una oferta de mediación para reducir las tensiones estadounidenses hacia Venezuela.

La reunión, que tuvo lugar el domingo durante las cumbres de la ASEAN en Kuala Lumpur, representa un punto de inflexión en la relación bilateral, que había enfrentado su peor momento en décadas debido a la imposición de aranceles del 50% por parte de EE. UU. a productos brasileños y las sanciones bajo la Ley Magnitsky contra autoridades brasileñas.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, informó que Lula abordó estos temas de manera directa, solicitando la suspensión de las tarifas impuestas durante un periodo de negociación, así como la revisión de la aplicación de la Ley Magnitsky.

La respuesta de Trump fue positiva, comprometiéndose a iniciar un proceso de negociación bilateral de inmediato para resolver los puntos de fricción.

Un aspecto geopolítico relevante de la conversación fue la reafirmación de Brasil como un actor conciliador en la región. Lula destacó que América Latina, y en particular América del Sur, es una región de paz, y se ofreció como interlocutor para buscar soluciones aceptables en el caso de Venezuela.

Ambos mandatarios acordaron realizar visitas recíprocas, con Trump manifestando su deseo de visitar Brasil y Lula aceptando una futura invitación a EE. UU.

Lula resumió el encuentro en su cuenta de la red social X, destacando la franqueza y constructividad en la discusión sobre la agenda comercial y económica bilateral, y acordando que sus equipos se reunirán de inmediato para buscar soluciones a los aranceles y las sanciones.

