Maduro a la derecha: Vamos a gobernar el 85 % de los territorios municipales para que respeten

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, indicó que “vamos a gobernar el 85 % de los territorios municipales de Venezuela, pa´que respeten”, en respuesta a los dirigentes y partidos de la derecha extremista, tras la victoria popular sin precedentes de este 27 de julio.

"Somos una fuerza de verdad, el pueblo empoderado, somos hijos e hijas de Bolívar y Chávez, destinados a gobernar esta Patria todo el siglo XXI y más allá”, agregó desde el Balcón del Pueblo en el Palacio de Miraflores, donde recibió a la gran movilización popular que recorrió Caracas, para celebrar el 71 aniversario del natalicio del Comandante Chávez y el primer año de la victoria presidencial de las elecciones del 28 de julio de 2024.

Recordó que, desde el año 2000, el Gobierno Bolivariano ha cumplido en la convocatoria constitucional de siete (7) elecciones municipales, además de otros comicios establecidos legalmente y que se cumplieron pese a dificultades, agresiones, pandemias, intentos de magnicidio, guarimbas, guerras y persecución económica extranjera imperial.

“Desde el 2000 hasta ayer, hemos hecho siete elecciones municipales”, recordó, y pidió a los periodistas de CNN y otros medios occidentales que tanto gustan silenciar lo bueno de la Revolución, a tomar nota y aceptar que Venezuela no la para nadie, ni bloqueos, ni amenazas imperiales.“Aquí no vale nada de eso. No le comemos coba a nadie, cuando hace falta hacer elecciones, se hace, porque no le tememos a nadie. ¡Nosotros vamos pa’ lante y nadie nos detendrá, porque no han podido jamás ni nunca!”.

Nuevos alcaldes

El mandatario nacional, acompañado por la alcaldesa reelecta de Caracas, Carmen Meléndez; los alcaldes electos de Maracaibo, Gian Carlos Di Martino y de Petare, Diógenes Lara, hermano de William Lara, y otros funcionarios, informó que el programa Con Maduro+ cederá su espacio para la transmisión de videos-documentales del proceso histórico de hace un año, cuando se derrotó a los comanditos en las elecciones presidenciales del 2024.

El jefe de Estado compartió la alegría y el entusiasmo popular. La celebración se cuadriplica, además, con la elección de los proyectos de la juventud que, por primera vez en la historia de Venezuela, son tomados en cuenta.

Finalmente, reiteró que no hay país más democrático y participativo que la República Bolivariana de Venezuela.

Noticia al Día / VTV