Maduro a Trump: En su primer gobierno no nos fue bien, este es un nuevo comienzo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló nuevamente sobre la victoria de Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos, este miércoles 6 de noviembre.

“En su primer gobierno, presidente reelecto Donald Trump, no nos fue bien. Este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar-ganar y le vaya bien a EEUU y a Venezuela.", fueron las primeras palabras durante su programa Maduro Live de Repente.

El mandatario solicitó, durante la trasmisión por el canal de VTV, abogar para que América Latina y El Caribe les vaya bien.

"Por mucho que hayamos tenido tensiones o tirantez en las relaciones, cuando intentaron atentar contra su vida en dos oportunidades, no dudé un segundo en solidarizarme y desearle buena salud y larga vida", agregó.

Asimismo, prosiguió con desearle suerte a Trump en su gobierno y que las propuestas y ofertas electorales que hizo, tengan buenos resultados y se realicen.

"Aquí estará Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional reelecto de Venezuela, siempre dispuesto a relaciones positivas con EEUU y con el mundo entero”, finalizó.

Por otro lado, destacó que en los próximos días arrancan las Ferias Navideñas, en todo el país, con el proposito de llevar todos los productos al alcance de la comunidad.

Noticia al Día / VTV