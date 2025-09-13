Maduro activa jornada nacional de adiestramiento militar en 312 cuarteles del país

Este sábado 13 de septiembre se llevará a cabo una jornada de entrenamiento y adiestramiento dirigida a los ciudadanos alistados en la Milicia Nacional Bolivariana. La actividad se desarrollará en 312 cuarteles y unidades militares distribuidos en todo el país, a partir de las 9:00 de la mañana.

La convocatoria fue anunciada por el presidente Nicolás Maduro a través de sus redes sociales, en el marco de una reunión con el Alto Mando Militar, donde se presentó el plan operativo correspondiente a una nueva fase de cohesión y formación en defensa territorial.

Durante el encuentro, se detalló que los participantes recibirán instrucción en sistemas de armas, organización táctica, y desarrollo de habilidades para operaciones militares en distintos horarios y condiciones. Esta fase forma parte de la continuidad de la Operación Independencia 200, cuyo balance preliminar ha sido calificado como positivo por las autoridades.

El mandatario también destacó que se prevé la presentación de informes públicos por parte de los altos mandos castrenses sobre los avances del plan, que busca fortalecer la preparación técnica y estratégica de los cuerpos de defensa.

La jornada del sábado reunirá a hombres y mujeres que se han incorporado voluntariamente a la Milicia Nacional Bolivariana, en una actividad que busca consolidar la capacidad operativa y la organización de este componente en el contexto de la defensa nacional.

